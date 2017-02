Sénégal: New York abrite une exposition posthume consacrée à Mor Faye, un des précurseurs de l'Ecole de Dakar

Né à Dakar le 26 mars 1947, Mor Faye est décédé le 6 novembre 1984. Il fait partie de la première génération d'artistes ayant contribué au mouvement né au début des années 1960 et connu sous le nom d'"Ecole de Dakar", dirigée par le peintre Iba Ndiaye, décédé en 2008. Faye est l'auteur de plus de 800 tableaux.

"Alors que le débat sur l'existence d'un art contemporain d'Afrique n'est plus de mise car rendu désuet par la présence de plus en plus prépondérante de l'Afrique et sa diaspora dans le discours et la pratique de l'Art actuel, il est opportun de ramener au-devant de la scène l'œuvre du précurseur Mor Faye", indiquent les organisateurs.

"C'est sans doute un événement historique, car c'est bien la première fois qu'une exposition posthume d'un peintre sénégalais a lieu sur le territoire américain", relève la même source, précisant que l'organisation de l'exposition est coordonnée par l'avocat et collectionneur Bara Diokhané et la galerie Skoto.

Dakar — La galerie Skoto, située en plein cœur de Chelsea, le quartier des arts de New York, abrite depuis le 26 janvier - et jusqu'au 11 mars - une présentation de l'œuvre de l'artiste peintre sénégalais Mor Faye (1947-1984), indique un communiqué transmis jeudi à l'Agence de Presse sénégalaise.

