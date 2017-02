Afrique de l'Ouest: Kontcha - 04 fonctionnaires des Nations-Unies assassinés

Ils ont été tués par des hommes armés à la frontière avec le Nigeria le 31 janvier 2017.

C'est dans la matinée du mardi 31 janvier 2017 que quatre fonctionnaires des Nations-Unies ont été tués par des hommes armés non loin de la frontière Cameroun-Nigeria, dans la localité Mafou, non loin du village Pawati de Kontcha, dans le département du Faro et Déo. Selon diverses sources sécuritaires et administratives dans la ville de Tignère, les personnes décédées sont des agents de l'Onu en charge de la démarcation de la frontière entre les deux pays. C'est au cours d'une embuscade tendue par un groupe d'hommes lourdement armé que les quatre agents de l'Onu ont été tués.

Parmi les victimes un kenyan, deux nigérians et un camerounais. Un militaire du Bir a été blessé lors de cette embuscade. Joint au téléphone par le Jour, Bouba Haman, le préfet du Faro et Déo a confirmé la mort de ces quatre fonctionnaires de l'Onu. « Nous nous sommes rendus à Kontcha pour rassurer les membres de la commission Mixte Cameroun-Nigeria chargée de la démarcation de la frontière. Nos forces de défense ont bouclé la zone et le ratissage est en cours » at- il confié.

Depuis hier, mercredi 1er février 2017, les militaires du Bir ainsi que les éléments des forces de maintien de l'ordre en service dans le Faro et Déo ratissent les localités frontalières de Kontcha. L'armée de l'air a été aussi mise en contribution.

Une source militaire dans la région de l'Adamaoua a confié sous anonymat que la tension est vive depuis quelques jours dans le département du Faro et Déo avec les multiplications des prises d'otages par les bandes armées.

La Commission mixte Cameroun-Nigeria a intégré dans ses méthodes de travail la démarcation électronique même s'il est préférable d'avoir l'option de retourner sur le terrain. Cette démarcation électronique est d'autant plus importante au vu des risques sécuritaires qui font également obstacle à la poursuite des projets d'abornement dans les mêmes zones. Dans son déploiement sur le terrain, la Commission mixte Cameroun-Nigeria continue d'accorder la priorité à une assistance aux populations concernées par la démarcation.

Ceci à travers la réalisation de projets de développement transfrontalier et d'autres initiatives de consolidation de la confiance: le renforcement de la coopération transfrontalière et la cohésion sociale sont essentiels et sont même plus importants aujourd'hui face aux défis sécuritaires émergents.

Des résultats positifs ont été accomplis. A ce jour, plus de 1000 bornes-frontière ont déjà été construites et placées le long de la frontière terrestre. Récemment, il a été lancé la construction de 462 bornes supplémentaires, lors de la quatrième phase dudit projet d'abornement.