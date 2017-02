Le Sénégal va tirer toutes les conséquences du non respect par certains Etats de la sous… Plus »

Le pôle spécialisé aux questions économiques et financières sera logé au sein des TGI Ouagadougou I et Bobo Dioulasso, et celui du terrorisme au TGI Ouagadougou II.

Deux pôles judiciaires spécialisés ont été créés pour connaître de certaines infractions « complexes », en matière économique et financière, et liées au terrorisme.

Le ministre a rassuré que tout est fin prêt. Le bâtiment est déjà disponible et le personnel nommé. « Nous avons en projet, l'ouverture du TGI Ouagadougou II. Il est déjà créé et l'appel d'offres pour sa construction lancé », a soutenu le Garde des sceaux.

Ce qui permettra, à en croire René Bagoro, de désengorger le TGI de Tenkodogo, 2e juridiction en termes de volume d'affaires après celle de Ouagadougou et de diminuer la population carcérale de sa Maison d'arrêt et de correction. Il a annoncé l'ouverture de la Cour d'appel de Fada, le 24 février prochain.

Il s'est également entretenu avec les hommes de médias sur la volonté de l'exécutif burkinabè de rendre la justice accessible « physiquement et financièrement » aux justiciables. A cet effet, le Tribunal de grande instance (TGI) de Koupéla a été ouvert en novembre 2016, et est fonctionnel depuis lors.

