Maroc: Une double notation pour Upline trésorerie

Africa 2025, le Think Tank que nous co-présidons depuis sa fondation en 2014, œuvre pour… Plus »

Avec 50 milliards MAD d'actifs sous gestion à fin 2016, UCM est l'une des plus grandes sociétés de gestion de la place. Ses encours sont concentrés sur les produits de taux (95%), dont 17% en produits monétaires, le reste étant réparti entre fonds diversifiés et actions.

«Cette double notation est une marque de confiance à l'égard de l'organisation et des processus de gestion d'UCM. C'est également un nouveau signe d'engagement pour la satisfaction et la fidélisation des clients du Groupe Banque Populaire», a indiqué Mohamed Karim Mounir, directeur général d'Upline Group.

Le Rating «S+1» reflète en effet, un niveau extrêmement bas de sensibilité par rapport à l'évolution des conditions de marché. S&P Global Ratings souligne à ce propos que « la note «S+1» signifie que le fonds présente une sensibilité aux évolutions de marché extrêmement faible et à un niveau de risque global qui est inférieur ou égal à celui d'un portefeuille comprenant des titres d'excellente qualité de crédit dont la maturité moyenne n'excède pas 1 an.

L'agence internationale Standard and Poor's Global (S&P Global) vient d'attribuer, pour la première fois au Maroc, le double rating 'Af/S+1' : Fund Crédit Quality and Volatility au FCP «Upline Trésorerie», un fonds de droit marocain géré par Upline Capital Management (UCM), filiale du Groupe Banque Populaire. Une note qui atteste du plus haut niveau de sécurité en termes de risques liés à la gestion du fonds.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.