Afrique: Le Cameroun s'invite en finale , c'était en live sur camer.be

Avec chacun quatre Coupes d'Afrique au compteur, le Cameroun et le Ghana ont l'habitude des grands rendez-vous. L'affiche de la seconde demi-finale de la CAN de ce soir promet un beau spectacle entre les "Lions Indomptables" et les "Blacks Stars". La rencontre de choc en dessous....

Les "Blacks Stars", déjà titrés en 1963, 1965, 1978 et 1982, rêvent de décrocher de nouveau un trophée depuis plus de 30 ans. Le Ghana a pourtant tout essayé au cours de la dernière décennie. L'équipe a été au moins demi-finaliste lors des cinq dernières éditions.

Le Ghana, qui a vaincu la RD Congo en quarts de finale (2-1) grâce à deux buts des frères Ayew, croisera le fer avec les Lions Indomptables du Cameroun qui a éliminé en quarts le Sénégal aux tirs au but . Il faudra souligner que les Lions indomptables n'ont plus atteint cette étape de la compétition depuis leur défaite contre l'Égypte en 2008 au Ghana.

