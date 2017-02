Ghana/Cameroun: CAN 2017 - Le Cameroun sort le Ghana et file en finale

En seconde période, la rencontre prenait un nouveau visage avec un Ghana plus engagé. En vain. Atsu semait la panique dans la défense camerounaise et obtenait un coup franc après avoir été stoppé par Djoum. Le tir de Wakaso poussait Ondoa à une grosse parade (61e). Jordan Ayew, auteur d'une occasion franche à la 74e minute, ne permettra pas au Ghana de recoller au score.

Trois minutes plus tard, c'est au tour de Jacques Zoua de mettre le feu dans le camp ghanéen. Juste après, une reprise de demi-volée de Robert Tambe force Razak à repousser sur sa ligne. Fabrice Ondoa, portier camerounais et héros national, n'a pas eu à s'employer beaucoup en première période.

Et le scénario s'est répété lors de cette 31e édition au Gabon. A la 72e minute, Benjamin Moukandjo, le capitaine, lance un ballon vers le deuxième poteau. Le défenseur ghanéen John Boye rate son dégagement de la tête et Michaël Ngadeu en profite pour fusiller Razak Brimah à bout portant. Dans le temps additionnel, Christian Bassogog double la mise (90e+3).

Le Cameroun et le Ghana étaient faits pour se retrouver. A Franceville, ce jeudi 2 février, il y avait forcément un goût de revanche. Personne n'a oublié ce 7 février 2008, jour où les Lions Indomptables avaient sorti les Black Stars de leur CAN.

Le Cameroun est en finale de la CAN 2017 au Gabon après avoir battu le Ghana (2-0), grâce à des buts de Michaël Ngadeu et de Christian Bassogog. Les Black Stars, qui avaient été battus lors de la CAN 2008 par les Lions Indomptables, à domicile, ont revécu le même cauchemar. C'est donc une équipe rajeunie du Cameroun qui s'ouvre les portes de la finale. Rendez-vous le 5 février à Libreville face à l'Egypte.

