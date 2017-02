Photo: Africa 2025

Sa Majesté, le roi du Maroc, à la tribune de l'Union africaine.

Africa 2025, le Think Tank que nous co-présidons depuis sa fondation en 2014, œuvre pour l'élaboration et la promotion des stratégies économiques et sociales pour la croissance et l'émergence des pays africains.

Au fil de nos Conférences, nous avons pu apprécier, avec des intervenants africains et internationaux de haut rang, la dynamique insufflée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Afrique.

L'Afrique de l'Ouest tout d'abord, avec laquelle le Maroc entretient des liens séculaires et dont les flux d'échanges commerciaux, culturels, cultuels n'ont jamais cessé. Les tournées Royales dans cette région du continent ont permis de ré- affirmer ces liens, et le Maroc y a conforté son identité africaine, consacrée par la nouvelle Constitution de 2011.

Cette dynamique s'est accélérée, lorsque le Royaume du Maroc a quitté sa « zone de confort » pour dialoguer avec sincérité et humanité avec l'Afrique de l'Est. Face à des leaders pragmatiques et ambitieux pour leur continent, à l'instar du Président Paul Kagamé, le Maroc a crystalisé sa stratégie africaine. Celle ci s'appuyait sur un leitmotiv, énoncé à Dakar par le Roi du Maroc en 2014, et que nous avons adopté au sein de notre think tank : « l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique ».

Le retour du Maroc au sein de l'Union Africaine s'inscrit dans cette logique et vient couronner une intense activité diplomatique, initiée et portée, avec une farouche détermination, par Sa Majesté, soutenue avec conviction, par les forces vives de la Nation.

C'est du haut de la tribune de l'Union Africaine, avec un discours venant du cœur, profond, sincère et avec des mots fraternels et nobles, que le Souverain a concrétisé son retour dans sa famille institutionnelle et naturelle.

Le Maroc fait donc son retour au sein du cénacle panafricain afin de s'atteler, de manière active, sereine et constructive à son développement, et pour œuvrer au bon fonctionnement et au rayonnement international de l'UA. Le Royaume viendra mettre sa pierre à l'édifice pour d'avantage de solidarité, de coopération Sud-Sud sur notre continent, et pour accélérer de manière déterminée l'émergence de notre continent : l'Afrique.

Le Think Tank AFRICA2025 s'inscrit dans la démarche engagée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et agira, en s'inspirant de la sincérité et de la détermination du Souverain pour relever le défi du développement économique, social et culturel des Pays Africains.

Mostapha Mellouk et Amadou Mahtar Ba - Co-Présidents du Think Tank Africa2025

www.africa2025.com