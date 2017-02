Afrique: Burkina Faso/Egypte - Brama Traoré apprécie le coaching de Duarte

interview

L'opposition Burkina Faso/ Egypte en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) a donné de voir une superbe équipe des Etalons qui aurait dû avoir le gain du match.

Dans cet entretien, Brama Traoré, par ailleurs entraineur de l'équipe nationale juniors, donne son analyse du match.

Il donne les raisons de l'échec des poulains de Duarte à qui il souhaite, une récompense si d'aventure, il revenait avec la troisième place au terme de cette compétition.

Comment avez-vous trouvé le match des Etalons contre l'Egypte ?

Je pense que c'est l'un des meilleurs matchs des Etalons lors de cette CAN. On a vu une équipe conquérante, très brillante sur toute la ligne. Je parlerai surtout du plan de jeu qui était basé sur la conservation du ballon et trouver des failles.

Mais comme les Egyptiens avaient fermé les espaces, il ne nous était donc pas facile de déverrouiller leur défense et de pouvoir marquer rapidement. C'est sur les coups francs que nous avons un peu failli.

Est-ce que vous pensez que le onze de départ était le classement idéal que l'entraineur pouvait faire ?

Les Etalons ont démarré avec Charles Kaboré, Blatti Touré et Abdoul Razac. Ils formaient un bon milieu de terrain.

Au niveau de la ligne offensive avec Bancé en pointe, Bertrand Traoré et Préjuce sur les flancs, j'estime que c'était la meilleure des formules.

Il faut le dire, il fallait Bancé pour ce match. L'entraineur a vu juste, parce que Bancé nous permettait d'approcher les buts adverses.

Il était le joueur indiqué que Bertrand et Préjuce pouvaient alimenter par des centres. Malheureusement, on n'a pas été excellent sur ces centres.

Comment expliquez-vous le fait que ce soit les Etalons qui ont encaissé en premier le but alors qu'ils étaient dominateurs ?

Le plan de jeu de l'équipe égyptienne était fait de sorte à nous pousser à décharger nos batteries. Ce qui devait par la suite, permettre à l'Egypte de pouvoir placer des contres.

J'ai bien observé le match. En deuxième mi-temps, l'initiative nous a été donné durant une vingtaine de minutes d'ouvrir le score.

Mais c'est sur une remise en jeu que le but de Mohamed Salah est survenu. Cela n'est pas pardonnable.

Logiquement, sur la remise en jeu, les joueurs devaient suivre le marquage individuel. Mahamed Salah ne devait en aucun moment se retrouver à l'entrée de nos 16,5m seul. Quelque part, quelqu'un a failli à sa mission et c'est ce qui a amené le but.

Et comme cette équipe égyptienne avait pour plan d'affaiblir notre machine de guerre, elle se retrouvait plus à l'aise. Heureusement que les Etalons ont été très combattifs.

Le but égalisateur est intervenu sur une talonnade d'un latéral Steeve Yago, puis un centre de Charles Kaboré du pied gauche et le contrôle orienté de Bancé pour achever le travail. On est sorti de l'ordinaire pour pouvoir égaliser ce but et c'est ce qu'il nous fallait avant l'ouverture du score.

Coach comment jugez-vous les remplacements opérés par Paulo Duarte au cours du jeu ?

Le coach a fait appel à Banou Diawara pour jouer avec 2 attaquants. Je pense qu'à ce niveau on a quand même pris du risque même si on n'a pas encaissé de but.

C'était risqué de jouer contre l'Egypte avec 2 attaquants, surtout qu'au milieu du terrain dans la récupération il manquait une personne. Razac étant sorti, il ne restait plus que Charles et Blatti à la récupération.

Il était aussi difficile pour Bertrand et Préjuce comme vous l'avez remarqué de revenir parce que ce ne sont pas des joueurs de marquage.

En plus de ces 2 joueurs, on avait Banou et Bancé à la pointe, ce qui faisait qu'on avait au moins 4 joueurs qui ne sont pas des éléments pour le marquage. Il était donc difficile pour nous de faire la récupération comme il se devait.

C'est vrai que nous avions l'initiative. Du reste c'est la première fois que le Burkina Faso arrive à dominer une très grande équipe d'Afrique sur tous les plans. L'idéal aurait été de dynamiser les flancs pour prendre l'adversaire de vitesse.

Avez-vous trouvé opportun l'entrée de Alain Traoré ?

Le coach doit avoir ses raisons. Le match tirait vers sa fin et Alain est entré presque dans les 10 dernières minutes de la seconde période de prolongation.

Pour moi, le garçon a été mis pour les tirs au but et il a réussi son tir à cette épreuve. Il faut dire qu'il fallait aussi du sang neuf, un joueur expérimenté pour pouvoir galvaniser les autres.

Coach pourquoi les Etalons ont perdu les tirs au but selon vous ?

Le fait d'avoir pris de l'avance au 2 premiers tirs, le Burkina était bien parti pour jouer la finale. Mais tout s'est joué sur le tir du gardien de but, Hervé Kouakou Koffi.

On a utilisé 2 jeunes joueurs pour ces tirs : Bertrand 21 ans, koffi 20 ans. Selon les informations, ce sont les meilleurs tireurs qui se sont illustrés à l'entrainement qui ont été choisis. Mais la coupe d'Afrique a aussi ses exigences.

A mon avis, ces deux jeunes joueurs devaient attendre. Même s'ils sont très bons, il fallait attendre parce que contre Alhadary, n'importe qui ne peut scorer. Si vous revoyez les tirs de Bertrand et de Koffi, vous vous rendrez compte que Elhadary était là avant le ballon.

C'est pour dire qu'avant qu'ils ne tirent, il était déjà sur la trajectoire. Aujourd'hui, le football est une question de renseignement. Assurément que les Egyptiens étaient en avance sur le Burkina par rapport aux tirs au but.

Ils ont dû filmer tous les tirs aux buts faits à l'entrainement pour comprendre l'angle de tirs de nos garçons. Au terrain d'entrainement, il y a souvent une ou des camera cachés pour vous filmer et donner l'information à l'adversaire.

Comment le public doit juger les Etalons aujourd'hui ?

Très personnellement, je pense que cette équipe revient de loin. Au début des éliminatoires les choses étaient mal parties pour nous. Mais depuis l'arrivée de Paulo Duarte, nous avons vu une équipe qui a refait surface.

Elle est arrivée à se qualifier malgré l'écart de 3 points qui existait entre elle et le premier de la poule avant Duarte.

A cette CAN également, nous avons vu une équipe complète sur toutes les lignes. Quel que soit le classement de l'entraineur, ils produisaient du beau jeu. L'entraineur a été pour beaucoup dans cette métamorphose de l'équipe.

Quand vous prenez notre match contre la Tunisie, c'était une équipe qui n'avait rien à voir avec l'équipe qui a disputé les matchs de poule. Il faut que le public comprenne que l'Egypte est une très grande nation de football par rapport au Burkina Faso.

Elle a 7 titres de coupe d'Afrique. Les deux jeunes qui ont raté leurs tirs ont encore beaucoup de CAN devant eux. Ce sont eux qui seront chargés de montrer la voie à ceux qui viendront les rejoindre.

Le public doit réserver un accueil chaleureux à ces vaillants combattants qui ont démontré que le Burkina fait partie aujourd'hui des meilleurs de la sous-région et même d'Afrique.

Pour moi la Tunisie était la meilleure équipe de la CAN. Mais le Burkina a prouvé que cette formation ne pouvait rien contre nous.