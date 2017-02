Congo-Brazzaville: Téléphonie mobile - MTN explique les avantages de ses récentes innovations

A la faveur d'une conférence de presse animée le 02 février à Brazzaville par trois orateurs parmi lesquels le directeur de marketing, Cheikh Thiandoume, la société de téléphonie mobile MTN a expliqué devant la presse les avantages des nouvelles innovations en cours d'exécution au niveau de cette société.

L'idée du jour a été de partager ces nouvelles marques mises sur le marché, la prospective et les perspectives du numérique au Congo. A cet effet, l'orateur est d'abord revenu sur les raisons de ces changements, notamment au plan financier en investissant la somme de cinq milliards F CFA pour la modernisation et l'extension de son réseau de distribution et le lancement de nouveaux services.

L'évolution majeure de cette année a expliqué Cheikh Thiandoume, c'est le lancement de la nouvelle carte Sim 4G TURBO au Congo. Au cours de ces deux dernières années a ajouté ce dernier, la société MTN a investi la somme de cinquante-sept milliards CFA pour l'amélioration de ses services à l'égard de ses clients. Ces changements se résument par la volonté de réduire la fracture numérique entre l'Europe et l'Afrique ; capitaliser le temps ; améliorer l'ensemble des services lancés par la catcher ; favoriser l'envoi des informations aux clients ou entre clients le plus rapidement possible ; développer les services de télévision avec la possibilité de donner une connectivité internet, la possibilité à un abonné de savoir si la Sim qu'il a, peut supporter la catcher. Au-delà de celle-ci, MTN procèdera les jours à venir au lancement d'une promotion en vue de baisser les prix des modems.

Le lancement de MTN global money, une des innovations phares spécialisées dans le transfert d'argent, le paiement des factures, améliore la vie des concitoyens en leur donnant la possibilité d'accéder à toutes les technologies. Enfin pour accompagner tous ces produits, MTN a déployé de nombreux points de contacts.