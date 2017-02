Congo-Brazzaville: Mois de l'agriculture - Une campagne de sensibilisation pour booster la productivité

Le groupe de la Banque mondiale en République du Congo a organisé le 2 février à Brazzaville une réunion interactive avec les membres de la société civile évoluant dans le secteur agricole, ayant pour objectif d'inviter ces derniers à s'engager à relever les défis auxquels l'agriculture est confrontée.

S'inscrivant dans le cadre du « Mois de l'agriculture », cette rencontre était aussi l'occasion pour cette institution de communiquer sur son action au Congo dans le secteur agricole, via le Projet de développement agricole et de réhabilitation des pistes rurales (Pdarp).

« Je souhaite qu'on ait en permanence ce canal de communication pour le développement de l'agriculture qui représente un potentiel important pour le Congo. Pour ce faire, il faut qu'il y ait un partenariat avec l'Etat, les partenaires financiers, les organisations des producteurs, la société civile et les médias. Restez engagés, pour qu'ensemble nous relevions les défis auxquels fait face l'agriculture au Congo », a indiqué le représentant résident de la BM au Congo, Djibrilla Issa.

Signalons que l'agriculture congolaise est tombée dans un processus de recul à cause du brusque retrait de l'Etat dans des activités de production et de commercialisation. La part de l'agriculture dans le PIB est passée de 30% en 1960 à 3% en 2015. Le coût des importations des produits alimentaires varie entre 400 et 600 milliards de FCFA.

Afin de relever les défis de ce secteur, le ministre de tutelle avait souligné, lors du lancement officiel des activités prévues dans le cadre de ce mois, qu'il faudra au préalable, assurer des systèmes productifs modernes et intensifs par la mécanisation agricole ; électrifier et irriguer de principaux bassins de production ; stocker des produits ; utiliser des fertilisants, des produits phytosanitaires ainsi que des semences à haute productivité.

L'appui technique aux petits exploitants ruraux à travers les agences nationales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, l'octroi des crédits aux exploitants à travers les banques et les établissements de microfinances pour permettre aux acteurs ruraux d'accéder aux services financiers approximatifs sont à prendre en ligne de compte.

Intervenant à l'occasion de cette campagne de sensibilisation, le coordonnateur du Pdarp, Isidore Ondoki a, quant à lui, présenté les résultats de son projet dont la clôture interviendra à la fin de ce mois de février. En dix ans de mise en œuvre grâce au cofinancement du Congo et de la BM, à travers le territoire national, le Pdarp a réhabilité 130km de pistes rurales, construit 41 marchés, appuyé 12.000 producteurs.

Pour étendre cette collaboration, les deux parties sont en train de préparer un autre projet qui sera axé sur la sécurité alimentaire et l'agriculture commerciale. L'optique étant d'améliorer la productivité des filières agricoles et l'accès aux marchés des groupes de producteurs et de petites et moyennes entreprises.