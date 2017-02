Congo-Brazzaville: Vatican - La béatification du Cardinal Emile Biayenda de nouveau évoquée

Le secrétaire d'Etat du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, s'est entretenu sur la question, le 02 février à Brazzaville avec le Premier ministre Clément Mouamba.

Interrogé sur la béatification du cardinal Emile Biayenda, le secrétaire d'Etat du Vatican a indiqué : « le secrétariat d'Etat du Saint-Siège n'est pas directement impliqué dans le processus de béatification et de canonisation. Nous avons un département spécifique qui s'appelle la congrégation pour la cause des Saints qui est compétent pour cette question. Je peux vous garantir que j'ai pris contact avec Rome, on m'a assuré que tout marche bien. Sans avancer une date précise pour le moment, on espère avancer très rapidement et arriver à cette béatification qui comme l'a dit le Premier ministre , est attendue et désirée par la communauté catholique du pays ».

Pietro Parolin et Clément Mouamba ont également échangé sur les 40 ans de coopération entre le Congo et le Saint-siège. « Ces relations sont très bonnes. On a travaillé ensemble pendant 40 ans et nous sommes encore en train de faire un pas en avant, je me réfère de la signature d'un accord-cadre avec le président de la République mais aussi de l'idée d'avoir une représentation permanente du pays auprès du Saint-Siège et nous en remerciant Dieu pour cette réalité soulignée ici par la présence du secrétaire d'Etat au pays et pour son accueil aussi chaleureux. Cette présence consiste à promouvoir la coopération entre l'Eglise et l'Etat sur les domaines d'intérêts communs au bénéfice des citoyens de ce pays », a déclaré l'émissaire du Pape.

Le secrétaire d'Etat du Vatican s'est toutefois dit ému de servir le Pape et l'Eglise avec beaucoup de dévouement.

« J'étais surpris quand le pape m'a nommé secrétaire d'Etat. J'essaie de servir le pape et l'Eglise mais aussi avec mon style. Que je puisse aussi contribuer à la cause de l'évangile et à la formation humaine. Je pense être pour lui une aide utile à la mission », a conclu le cardinal Pietro Parolin.