Congo-Brazzaville: Diplomatie - Le Vatican et le Congo vont renforcer leur coopération dans plusieurs domaines

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, Jean Claude-Gakosso a reçu jeudi, le secrétaire d'Etat du Vatican, son Eminence le Cardinal Pietro Parolin. L'émissaire du pape François était venu réaffirmer la volonté du Saint-Siège de renforcer le partenariat avec le Congo, à l'occasion de la célébration des 40 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux parties.

L'entretien entre le chef de la diplomatie congolaise et le prélat a porté sur la signature de l'accord-cadre devant intervenir vendredi et les secteurs retenus pour dynamiser la coopération bilatérale.

« Avec le ministre des Affaires étrangères, nous avons surtout parlé des questions concernant les relations entre l'Eglise et l'Etat, et la possibilité de continuer la collaboration dans des domaines comme la santé et l'éducation pour le bien-être du peuple congolais », a dit le Cardinal Pietro Parolin à sa sortie d'audience. « Je tiens à souligner devant la presse que l'accord qui va être signé encadre juridiquement la situation et la présence de l'Eglise catholique au Congo, et ce n'est pas seulement pour le bénéfice des Catholiques mais pour tous les habitants du pays », a-t-il ajouté. Le Cardinal s'est, par ailleurs, réjoui de l'accueil dont il a été l'objet à son arrivée. « Je suis très reconnaissant de cet accueil (... ). C'est un signe de la cordialité et de l'amabilité du peuple congolais », a-t-il relevé.

La signature de l'Accord-cadre de coopération entre l'Etat de la cité du Vatican et le Congo sera donc l'aboutissement d'un long processus enclenché depuis 2003. Il couvrira plusieurs domaines notamment: diplomatique; politique; socioéconomique; socioculturel; scientifique; sanitaires et éducationnel.

L'établissement des relations diplomatiques entre le Congo et le Saint-Siège date du 31 Janvier 1977. Rendu possible grâce aux négociations engagées depuis le 15 mars 1976 par les deux Etats, cela a abouti également à l'implantation de la Nonciature apostolique du Saint-Siège en terre congolaise.

Depuis lors, le Congo et le Vatican n'ont cessé de raffermir leurs relations. En témoignent les échanges de visites entre les deux parties. Le pape Jean-Paul II a effectué sa première visite à Brazzaville le 05 mai 1980, trois ans après la signature de l'Accord sus-évoqué. Dans la même logique du renforcement de ces relations, son Eminence le Cardinal Ivan Dias, en sa qualité de Préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, a visité le Congo en 2008, sur invitation du gouvernement congolais. C'était à l'occasion de la célébration des 125 ans de l'évangélisation du Congo. La présente visite de son Eminence le Cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'Etat de sa Sainteté pape François participe de cette volonté. Du côté du Congo, il faut signaler que le président Denis Sassou N'Guesso a renforcé les liens avec le Saint-Siège par ses multiples visites.

Deux nouveaux ambassadeurs présentent les copies figurées de leurs lettres de créance

Après le secrétaire d'Etat du Saint-Siège, le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu avec les nouveaux ambassadeurs de la République tchèque et de la Côte d'Ivoire, respectivement Pavel Mikes et Mme N'dri née Aya Thérèse Yoman, venus présenter les lettres qui les accréditent au Congo.

L'ambassadeur tchèque a assuré que son pays est disposé à accompagner le Congo sur la voie du développement. « Nous avons l'expérience dans les domaines de l'énergie, la culture, les hydrocarbures, l'industrie forestière, l'éducation, et on voudra avoir de nouveaux étudiants congolais, que ce soit dans le cadre des bourses d'études ou même des parents qui pourraient supporter les frais d'études de leurs enfants », a déclaré Pavel Mikes. « La République tchèque est un pays producteur de pétrole (... ), nous avons beaucoup de compagnies qui s'occupent du stockage et de la raffinerie du pétrole, donc on peut contribuer au développement du Congo dans ce sens avec des partenaires internationaux », a-t-il poursuivi. S'agissant de la formation des étudiants, l'ambassadeur a indiqué qu'en République tchèque « les études sont de très bonne qualité et moins chères » .

La diplomate ivoirienne s'est dite honorée d'avoir présenté les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères. « Le président Alassane Ouattara a souhaité qu'il ait un renforcement de l'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Congo, un renforcement économique, mais aussi de toutes les coopérations possibles entre les deux pays », a-t-elle déclaré.