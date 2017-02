Angola: La présence du virus Zika se confirme dans le pays

Le virus zika est à l'origine de problèmes neurologiques chez les adultes mais aussi de malformations congénitales comme la microcéphalie, observée chez les foetus et les bébés nés de mères infectées. C'est qui fait que depuis l'explosion de l'épidémie du virus en 2015, 73 pays sont touchés par l'épidémie, surtout en Amérique latine - en particulier au Brésil et dans les Caraïbes. Le virus peut se transmettre par la piqûre du moustique Aedes aegypti mais aussi par voie sexuelle.

Hormis cette femme et son enfant, deux autres cas avaient été recensés par les autorités sanitaires angolaises ces derniers mois. Il s'agit d'un Français en transit en Angola qui est depuis rentré dans son pays, et d'un Angolais vivant dans la capitale.

Les personnes touchées par le virus sont une femme et son nouveau-né. « Il s'agit d'un bébé qui est né avec une microcéphalie. Le test de la mère s'est révélé positif au zika (... ). S'il existe déjà un cas de microcéphalie associé à zika, cela signifie que le virus circule en Angola depuis plus de neuf mois », a indiqué Hernando Agudelo. Il a précisé que la mère et son bébé vivent dans la province du Bengo (nord), à 60 kilomètres de la capitale Luanda.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.