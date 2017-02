Congo-Brazzaville: Foire de l'art culinaire - La première édition s'ouvre ce vendredi

Rufin invite par ailleurs le public brazzavillois à venir nombreux découvrir les différents mets de nos départements et les différents talents des artisans. L'entrée sera gratuite pendant la première semaine de la foire et payante les jours suivants.

Le but de cette foire, a dit Rufin, l'un des promoteurs de cet évènement, c'est de changer les mentalités. « Généralement les gens qui donnent s'attendent à recevoir. Nous voulons promouvoir le côté artisanal qui n'est pas beaucoup pris en compte ici, pour leur permettre de comprendre on peut leur donner sans pourtant qu'on puisse attendre de recevoir d'eux quelque chose en retour et vice- versa. Nous avons pris les artisans qui ne sont pas connus, cependant ils font du très bon travail, malheureusement il leur manque les gens pour les promouvoir. Nous profitons durant cette foire de faire leur promotion ».

La première édition de la foire de l'art culinaire et de l'artisanat se tient du 3 février au 25 mars au Cercle culturel Sony-Labou-Tansi. Plusieurs mets (les recettes congolaises) des douze départements du pays et les talents des artisans seront présentés au public.

