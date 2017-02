Congo-Kinshasa: Mercato - Mubele à Rennes, trois joueurs de Mazembe au Standard de Liège, Kakuta à La Corogne

Le mercato d'hiver (période de transfert) s'est achevé le 31 janvier et l'on note des mouvements et changements de clubs de la part des footballeurs d'origine de la RDC. Notons d'emblée que la prestation de la RDC à la 31e Coupe d'Afrique des nations au Gabon a visiblement porté des fruits. La sélection conduite par Florent Ibenge s'est arrêtée en quart de finale, battue par le Ghana (1-2) au terme d'une partie pourtant dominée par les Léopards.

Il a été contacté en pleine compétition. L'attaquant Firmin Mubele Ndombe a signé un contrat avec le Stade Rennais en ligue 1 française. Il quitte donc Al Ahli Doha au Qatar pour rejoindre Rennes où il vient suppléer le départ du franco-camerounais Paul-Georges Ntep parti à Wolfsburg en Allemagne. On signale aussi l'arrivée d'Aldo Kalulu à Rennes, prêté par Lyon. Firmin Mubele aura donc comme coéquipier le jeune Aldo Kalulu. Et l'ailier international congolais Cédric Mabwati retrouve la D2 Espagnole après deux saisons à Colombus Crew au MLS (championnat des Etats-Unis d'Amérique). Il a signé à UCA Murcia.

Alors que Mabwati retourne en Europe, la latéral gauche international Chris Mavinga vient de signer au FC Toronto, club canadien évoluant au MLS. Il est parti de Rubin Kazan (D1 Russie). Gaël Kakuta retourne lui aussi en Europe, au terme de son bail avec Deportivo La Corogne (D Espagne) après son passage à Hebei Fortune en Chine. Présent à la CAN 2017 dans les rangs des Léopards, Jeremy Bokila qui appartenait au Guangzhou R&F en Chine, ensuite prêté à Al Kharitiyat au Qatar, a signé chez Akhisarspor Belediye en première division en Turquie. Le milieu récupérateur international Wilson Kamavuaka, écarté de la liste des Léopards lors du stage du Cameroun, jouera à Darmstadt en Bundesliga (D1 Allemgne), après quelques mois passés à Panetolikos en Grèce.

Signalons que trois joueurs du TP Mazembe de Lubumbashi -dont deux ont disputé la CAN avec les Léopards- sont partis en prêt de six mois au Standard de Liège en Belgique. Il s'agit des internationaux Merveille Bope Bokadi et Jonathan Bolingi, ainsi que Christian Luyindama. Le milieu offensif Dieumerci Ndongala part de La Gantoise (D1) Belgique pour le Standard de Liège (D1) toujours en Belgique. Et Nathan Kabasele part à Mouscron (D1 Belgique), prêté par Anderlecht.

Le jeune attaquant Isaac Mbenza quitte le Standard de Liège (D1) Belgique où il a joué que 6 mois et rejoint Cedric Mongongu à Montpellier (L2 France). Il y retrouve Nordi Mukiele, jeune défenseur de 21 ans arrivé du Stade Lavallois (L2 France) en ce mercato d'hiver ainsi que Jonathan Ikone prêté par le PSG. Ces trois jeunes joueurs retrouvent à Montpellier un cadre de la sélection rd-congolaise, Cédric Mongongu pas très utilisé par Frédéric Hantz, l'entraîneur de Montpellier. Le milieu international congolais Jordan Nkololo moins utilisé, s'en va Caen (L1 France) pour Laval en L2 en forme de prêt où il retrouve Clark Nsikulu. L'attaquant David Mbala a été transféré de Penafiel (D2 Portugal) à Boavista (D1 Portugal) où il va jouer aux côtés d'André Bukia. Le jeune attaquant Hervin Ongenda quitte le Paris Saint Germain pour PEC Zwolle en D1 aux Pays-Bas. Le défenseur international Abel Tamata, en manque du temps de jeu à Groningen, s'en va, à ADO Den Haag (D1 Hollandaise).

Aaron Tshibola est prêté à Nottingham Forest de Britt Assombalonga par Aston Villa (D2 Angleterre). Et Kazenga Lualua va à la recherche du temps de jeu à Queens Park Rangers où évolue déjà Yeni Ngbakoto. Le jeune frère de Lualua a été très peu utilisé à Brighton (D2 Angleterre). Le jeune Stephy Mavididi d'Arsenal part en prêt à Charlton en League One (D3 Angleterre), club où évolue l'attaquant international Jordan Botaka. Et Maecky Ngombo est prêté en League One au MK Dons (D3 Angleterre) par Fortuna Düsseldorf (D2 Allemagne). Le milieu offensif Manzia Budget quitte Dukla Prague (D1 Tchèque) et rejoint Sigma Olimpic, leader du championnat de D2 Tchèque.