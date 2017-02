Madagascar: Décentralisation - Des maires ruraux à Antananarivo

Après le riz, le ticket de bus, ou taxi be, vient d'augmenter dans la capitale. A l'origine, un bras de fer entre… Plus »

Selon ce représentant des maires de la région Itasy, qui est l'un des initiateurs de ce projet, « l'objectif est aussi de mettre en valeur chaque bonne volonté de ces élus d'aider le pouvoir central à atteindre son objectif ». Satisfait de cette démarche, Vonison Andrianjato, ministre de la Communication et de la relation avec les institutions considère que la mise en place de cette association des maires élus dans les commune rurales, majoritairement issus de la formation politique HVM (Hery vaovao ho an'i Madagasikara), est « un des outils politiques nécessaires au développement du pays». « Maintenant, on peut avancer ensemble pour mettre en marche notre objectif », s'enthousiasme le ministre.

