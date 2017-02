Afrique: Egypte/Cameroun - Deux revenants en finale de la CAN 2017

Les équipes d'Egypte et du Cameroun s'affronteront pour la troisième fois en finale de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN 2017), le dimanche 5 février à Libreville. Ces retrouvailles marquent aussi le retour des Egyptiens et des Camerounais au plus haut niveau, après sept années difficiles.

« Les grandes équipes ne meurent jamais. Elles ne font que se reposer un moment. » Le célèbre adage du rugbyman Wilson Whineray prend tout son sens durant cette Coupe d'Afrique des nations 2017. Après sept années ternes, l'Egypte et le Cameroun, les deux nations les plus titrées du tournoi (1), ont retrouvé les cimes du football africain, ces 1er et 2 février.

Egyptiens et Camerounais se sont en effet qualifiés à tour de rôle pour la finale de la CAN 2017, prévue le dimanche 5 février à Libreville.

Ce sera leur troisième confrontation à ce niveau, après les victoires de l'Egypte en 1986 et en 2008. Mais que le souvenir de la finale de la CAN 2008 au Ghana semble déjà lointain...

Sept années d'errance pour l'Egypte

Le gardien de but Essam El Hadary et le défenseur Ahmed Fathi, présents à la CAN 2017, avaient disputé ce match. Depuis, les deux joueurs ont assisté à la descente aux enfers du football égyptien ; un des nombreux effets secondaires de la violente crise politique qui a agité leur pays à partir de 2011.

L'équipe nationale égyptienne ne s'est ainsi pas qualifiée pour trois Coupes d'Afrique des nations de suite (2012, 2013, 2015), après en avoir pourtant gagné trois de suite (2006, 2008, 2010). Un comble.

Lors de leur dernière campagne victorieuse, les « Pharaons » avaient d'ailleurs battu les Camerounais en quarts de finale de la CAN 2010.

Un retour inattendu de la part des Camerounais

Cette élimination en Angola avaient été un coup d'arrêt pour le football camerounais, après une décennie faste, marquée notamment par deux sacres à la CAN (2000 et 2002). Les « Lions Indomptables » ne se sont ensuite pas qualifiés pour les CAN 2012 et 2013 et ont été éjectés au premier tour de l'édition 2015.

Ils ont certes pris part aux Coupes du monde 2010 et 2014. Mais leurs piètres prestations en Afrique du Sud et au Brésil ont surtout nui à leur réputation. Et suite à ces contre-performances, de nombreux joueurs-vedettes ont décidé de tirer un trait sur l'équipe nationale.

C'est donc avec des « seconds couteaux » que les « Lions Indomptables » ont abordé cette CAN 2017. Cela leur a réussi... Avec moins de talent mais un groupe plus uni, ils ont désormais l'opportunité de remporter leur cinquième Coupe d'Afrique des nations.

(1) L'Egypte a gagné sept fois la CAN, un record. Suivent le Ghana et le Cameroun, avec quatre sacres chacun. Le Nigeria, quatrième au palmarès de la compétition, a gagné trois Coupes d'Afrique des nations.