Gambie: l'Espoir retrouvé des jeunes avec le nouveau président

Muhammed lui, est agriculteur. Il produit de l'arachide. Ce paysan attend du nouveau gouvernement, un soutien plus prononcé en matière d'équipement, du milieu rural : « Je survis grâce à l'agriculture. Je cultive surtout de l'arachide. Mais je manque de matériel et d'engrais. La plupart du temps, mes récoltes sont mauvaises parce que je n'ai pas accès aux fertilisants. Le gouvernement ne s'est jamais intéressé à cette question. »

A l'ombre d'un manguier, Ibrahima et Muhammed imaginent l'emploi de leurs rêves autour d'une tasse de thé vert. Grâce à son diplôme, Ibrahima aurait aimé être un électricien de renom. Mais faute de relations et de débouchés, ce jeune de 26 ans cumule les petits boulots, de manière sporadique.

