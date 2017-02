Maroc: Le championnat de football reprend ses droits

Le Raja rejoindra le Wydad au Complexe Moulay Abdellah à Rabat

Après une trêve hivernale qui a duré un peu plus d'un mois, le championnat national de football, Botola Maroc Telecom D1, reprendra de service en cette fin de semaine avec la programmation de deux rencontres aujourd'hui vendredi.

Le bal de la 16ème manche sera ouvert à partir de 17 heures par la confrontation qui mettra aux prises la RSB avec le FUS au stade municipal de Berkane. Une partie où l'avantage du terrain ne devrait pas plaider outre mesure en faveur des locaux, auteurs d'une phase aller probante et qui aspirent à conserver cet élan en vue de sauvegarder leur place en haut du tableau.

Les Fussistes auront à cœur d'entamer la seconde moitié de l'exercice du bon pied, sachant que le club rbati a saisi la trêve pour disputer une série de matches tests dont un contre la formation algérienne de Chabab Belouezdad, sanctionné par un nul, un but partout. D'autant plus que le champion sortant a renforcé ses rangs lors du mercato hivernal par le recrutement de trois joueurs, à savoir Mamadou Niang, Ibrahima Sidibe et le revenant Brahim El Bahri.

Le deuxième match au programme opposera l'AS FAR au HUSA, une rencontre qui sera sifflée par Abderrahim El Yaagoubi et dont le coup d'envoi sera donné à partir de 19 heures au Complexe Moulay Abdellah à Rabat.

L'AS FAR, dont les performances ont fonctionné jusqu'ici en dents de scie, se trouve acculée de rectifier le tir et de prouver, comme l'avait affirmé le coach du club, Aziz El Amri, qu'elle a exploité à bon escient la trêve. D'ailleurs, et c'est une première, le club militaire a renforcé ses rangs par deux joueurs africains et compte bien relancer pour de bon sa machine dès ce soir devant une formation soussie au jeu plaisant, en mesure de créer la surprise.

A noter que les autres matches comptant pour cette 16ème journée seront répartis sur le week-end. Ainsi, samedi, le DHJ, co-leader, accueillera l'IRT dans une explication au sommet, au moment où le KAC sera à la rude épreuve du Raja et le CRA jouera l'OCS.

Pour ce qui est des rencontres dominicales, la JSKT affrontera le CAK et le WAC, leader du championnat, recevra l'OCK à l'Ensemble sportif Moulay Abdellah, terrain qui abritera également les matches du Raja en attendant l'ouverture des portes du Complexe Mohammed V à Casablanca.

Le dernier match de cette journée aura pour protagonistes le MAT et le KACM. Si pour le club tétouanais la reprise s'annonce sous de bons auspices, ce n'est pas le cas pour la formation marrakchie qui a vu ses joueurs observer mercredi un mouvement de grève, réclamant tranches de primes de signature et salaires.