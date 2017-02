Angola: Une gouvernante marocaine souligne l'importance de l'éducation environnementale

Dans la rencontre, il a été fait une rétrospective de la première semaine national de conservation de la nature et de l'héritage, la contribution et les efforts de conservation de la nature d'Agostinho Neto.

L'atelier, qui a été témoigné par le vice-gouverneur pour le secteur politique et social, Mme Juvelina Imperial, a été inséré dans les célébrations du 95ème anniversaire de la naissance du premier président de l'Angola, António Agostinho Neto, et de la Journée nationale de l'environnement, commémorée le 31 janvier.

"L'Angola est en train de faire un bon travail dans le secteur de l'environnement et je salue les politiques créées pour la protection de la nature, qui garantissent le bien-être du peuple et l'avenir des nouvelles générations", a-t-elle ajouté.

Selon elle, les gens sont des observateurs de la nature et décisifs dans la protection et la création d'actions qui atténuent les dommages causés à la biodiversité.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.