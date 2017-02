Pour ce faire, la ministre du Développement de l'économie numérique a invité les parties prenantes à mener des réflexions « franches » afin d'aboutir, a-t-elle dit, à « des recommandations et résolutions fortes, à même de faire des administrations publiques, des organismes modernes, inclusifs et utilisateurs des TIC au service des populations».

Pour parvenir aux objectifs escomptés, les participants au premier FNDSI seront amenés à, entre autres, examiner et amender le projet de matrice de responsabilités et de rôles de certains acteurs publics de l'économie numérique ainsi que les projets de décret portant «institution et fonctionnement du FNDSI du secteur public» et «organisation fonctionnelle des organismes publics en charge de la gestion du système d'information des administrations publiques».

Par ailleurs, a-t-il poursuivi, «elles rendent transparente l'action publique, aujourd'hui de plus en plus revendiquée par les citoyens».

Selon le ministre Sawadogo également, l'usage des TIC constitue un important levier d'innovation pour l'administration publique en ce sens qu'elles permettent «de développer et de proposer de nouveaux services, et de les rendre accessibles 24h/24».

Elle se veut en particulier, «une tribune pour créer et dynamiser une synergie d'actions entre les acteurs techniques des systèmes d'information du secteur public», a indiqué la Ministre du Développement de l'économie numérique et des Postes (MDENP), Aminata Sana.

