Burkina Faso: Infrastructures - Eric Bougouma rassure quant à la mise en œuvre des chantiers

Le ministre des Infrastructures, Eric W. Bougouma, a animé le jeudi 2 février 2017 à Ouagadougou, une conférence de presse. Il s'est agi de livrer aux journalistes, des informations relatives aux grands projets du département.

Les grands projets du ministère des Infrastructures pour l'année 2017, notamment dans la région de l'Est, où depuis quelques temps l'on assiste à des mouvements d'humeur divers, ont fait l'objet d'une conférence de presse animée par le premier responsable du département, Eric W. Bougouma. C'était le jeudi 2 février 2017 à Ouagadougou.

Ces mouvements, a précisé le ministre, qui ont pour objet de réclamer le bitume ou la construction d'ouvrages de franchissement sur telle ou telle voie, ont été enregistrés à Fada N'Gourma, Bogandé, Diapaga...

Il s'agit pour lui, à travers cette conférence, de rassurer l'ensemble des usagers de la route du Burkina Faso et plus particulièrement ceux de la région de l'Est, que son département ne ménage aucun effort pour mettre en œuvre le programme présidentiel de Roch Marc Christian Kaboré en matière de désenclavement interne et externe. A cet effet, il a donné la situation des projets routiers dans la région de l'Est.

Ce sont la construction et le bitumage de la route Kantchari-Diapaga-Tansarga-Frontière du Bénin (145 km) financée par la Banque Islamique de développement (BID) et l'Etat Burkinabè à hauteur de 43 milliards de F CFA dont le dépôt des offres est prévu pour le 21 mars 2017 et les travaux de réhabilitation et de renforcement de la route Koupèla-Gounghin (34 km) financés par le FED pour un montant de 19 398 925 000 F CFA dont le marché est en cours de signature.

Il y a aussi les travaux de bitumage de la route Gounghin-Fada-Pièga-Frontière du Niger (218 km) dont le financement est bouclé (133 052 550 000 F CFA). Mais, à quand le démarrage effectif des travaux, surtout en ce qui concerne le tronçon Gounghin-Fada, puisque cette voie est très délabrée ?

A cette question des journalistes, le ministre Bougouma a répondu : « Nous vous donnons rendez-vous le 14 février prochain à Gounghin pour le lancement des travaux de reconstruction de cette partie de la route Koupèla-Fada.

Il n'y a pas de démagogie au niveau du gouvernement. Nous ne gagnerons rien à entretenir un discours creux pour ce qui est vérifiable ».

Concernant la construction et le bitumage de la route Fada-Bilanga-Bogandé-Taparko long de196 km, il a informé que le financement des études de faisabilité technico-économique, environnementale et d'avant-projet détaillé est bouclé.

D'importants projets routiers en vue

Il a mentionné également la construction de l'ouvrage d'art sur la Sirba et les voies d'accès qui sera réalisée au cours de l'année 2017.

Le programme national routier prévoit d'autres routes à travers le pays, selon lui. « Si l'on prend la région du Sahel, l'on a déjà lancé les travaux de la route Kongoussi-Djibo et les entreprises sont à pied d'œuvre, il y a deux autres projets importants : c'est le bitumage de la Route Dori-Gorom-Gorom dont les études sont terminées et qui en phase de recherche de financement et le projet de bitumage de la route qui doit relier Dori à Djibo qui est au stage de démarrage des études », a-t-il cité.

Dans des festivités du 11- Décembre prochain, a-t-il ajouté, il est prévu le bitumage dans la région du Sud-Ouest de 50 km de route au moins dans les principales villes de cette région. Mais en dehors de cela, a noté le ministre, il y a le bitumage en vue de la route Gaoua-Batié-Kpwéré.

Dans la région du Centre-Sud, a-t-il appuyé, il faut relever le bitumage de la route Manga-Zabré dont les travaux doivent démarrer courant octobre 2017.

En ce qui concerne la préoccupation des journalistes sur la mise en œuvre du programme des pistes rurales, le premier responsable du ministère des Infrastructures a soutenu que les travaux se déroulent bien sur le terrain.

Pour le volet entretien routier, il a donné l'assurance que son département va acquérir du matériel pour les travaux d'entretien périodique du réseau routier national. Qu'en est-il du pont Nazinon ? Et le ministre de préciser que les travaux de cet ouvrage vont démarrer dans ce mois.