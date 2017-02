Afrique: CAN 2017 - Le Cameroun élimine le Ghana et affronte l'Egypte en finale

Le Cameroun a validé son billet pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se dispute au Gabon. Les Lions Indomptables ont dominé lors de la seconde affiche des demi-finales le Ghana (2-0) et donc affronteront dimanche les Pharaons d'Egypte.

Le Cameroun et le Ghana ont présenté un très bon niveau du football africain. Les deux équipes ont mis de l'intensité, couplées de techniques, de vitesse d'exécution dans leur déplacement durant toute la rencontre qui a été disputée dans le stade de Franceville.

Et ce sont les hommes d'Avram Grant qui ont pris des initiatives en début de jeu. Ils seront très vite recadrés par les Lions, décidés aussi à faire le jeu. Très physiques, les Camerounais poussaient leur adversaire dans leur dernier retranchement. Les Black Stars ont sauvé une balle de but qui prenait le chemin des filets suite à un coup de tête du stoppeur Teikeu. Il a fallu aussi la main ferme de Birman pour conserver le score du nul et vierge jusqu'à la fin la première mi-temps.

En deuxième période, le Ghana débute bien et essaie de mettre la pression sur la défense des hommes de Hugo Broos. Jordan Ayew profite d'un raté de Teikeu pour se mettre en évidence. Mais sa frappe n'a pas été cadrée. Alors que le Ghana retrouve petit à petit ses sensations, le Cameroun se rue à l'attaque et ouvre le score. Et c'est le défenseur Ngadeu qui met la balle sous la barre après une mésentente entre le goal Birman et Boye, après un coup franc (70è). Cinq minutes plus tard, Avram Grant fait entrer Gyan Asamoah. Le Ghana profite de son entrée pour mettre les ballons en profondeur, sans succès. Wakaso tente le tout pour le tout pour mettre les deux équipes en égalité. Suite à un coup franc en biais, le joueur prêté à Grenade n'a pas surpris le gardien de but camerounais Ondoa.

Le Ghana pousse mais laisse de l'espace derrière. Bassogog jusque-là très en verve, profite de l'espace pour tromper le goal ghanéen (2-0) dans le temps additionnel.

Le Cameroun se montre comme la bête noire du Ghana en demi-finale de phase finale d'une CAN. Ceci s'est déjà produit en 2008, permettant le pays de Paul Biya de jouer la finale contre l'Egypte.

Les formations entrantes

Cameroun : Ondoa - Collins, Teikeu, Ngadeu, Oyongo - Siani, Djoum - Bassogog, Zoua, Moukandjo - Tambe.

Ghana : Brimah - Afful, Boye, Amartey, Acheampong, Wakaso, Partey, Acquah ,Atsu, Jordan Ayew, Andre Ayew