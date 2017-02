Ile Maurice: Accident fatal à Goodlands - Elle laisse derrière elle sa fille enceinte

Yourven Ellapen souligne que sa femme, Melvyna Ellapen, est enceinte. Il ne sait si ce drame aura des répercussions sur sa santé, car sa mère était tout pour elle. «C'est après 10 ans de mariage que mon épouse a fini par être enceinte. Ma belle-mère était aux anges à l'idée de la venue de ce bébé. Mo bien sagrin zamé li pou pran so ti zanfan dan so lebra.»

«J'ai perdu mes parents à l'âge de 16 ans, donc elle a pris la place de ma mère quand je suis venu habiter chez elle, raconte le gendre. Elle n'a jamais fait de différence entre son fils et moi. J'ai toujours été bien considéré dans sa maison. Je me vois mal accepter ce vide qu'elle laisse dans notre vie.»

