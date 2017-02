Ile Maurice: Une exposition sur les études et l'emploi à Bagatelle

Vingt-sept compagnies et universités seront présentes du 2 au 4 février au centre commercial de Bagatelle. Ce Job fair & Career expo a pour but d'encourager des jeunes à intégrer des universités à Maurice ou à l'étranger.

L'événement se tiendra aussi les 2, 3 et 4 mars au centre commercial de Jumbo Phoenix de même que du 23 au 25 mars à BMPL, Ebène. «L'an dernier nous avons aidé à recruter environ 1 500 jeunes sur le marché du travail», affirme Rajeshsingh Gungah, l'organisateur. Cette année, il vise plus haut car plus de compagnies et d'universités ont répondu présentes à l'appel, dit-il.

Parmi les compagnies et universités présentes sur place, on retrouve Euro CRM, CSL, Myjob, Hello Job, ISL Sprachschule (Université allemande), Aberystwyth University, Medine Education Village, Kadosh Training services en autre.