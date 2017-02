Kenya Airways fête ses 40 ans

Actuellement, la compagnie kenyane célèbre son 40e anniversaire. Depuis sa création en janvier 1977, elle ne cesse d'étendre ses destinations. « Aujourd'hui, Kenya Airways se connecte directement de Nairobi à plus de 54 destinations à travers le monde. Nous avons la fierté d'avoir la flotte la moins âgée de l'Afrique en ce moment. Et c'est avec fierté pour nous de déclarer en ce moment d'être le plus grand restaurant du monde où l'on sert à bord 11 000 passagers par jour », continue de déclarer cette responsable. Selon toujours ses explications, les flottes de Kenya Airways transportent 160 tonnes de cargo par jour.

Avec une telle fréquence de vol, cette compagnie de Skyteam domine largement les routes vers l'Afrique. Nairobi, la capitale kenyane, figure d'ailleurs comme un grand hub du continent africain. De nombreux passagers, en provenance de Madagascar, empruntent cette route pour rejoindre d'autres destinations comme Paris et les villes européennes, Dubai, Bangkok, Hong Kong. Pour la liaison entre les deux capitales, Antananarivo et Nairobi, le remplissage de l'Embraer 190 ou du Boeing 737-800 affiche très souvent complet.

