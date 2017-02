Afrique: Cheikh Tidiane Seck, musicien et parrain du festival sur le Niger - «Mème s'il reste un petit lopin de terre, un petit mètre carré...»

Je suis, depuis 8-9 ans le parrain du Festival sur le Niger, qui représente un rendez-vous annuel pour l'honneur et le prestige de la culture malienne, sous- régionale et africaine, universelle. C'est pour cette raison qu'il y a un tel engouement, parce que c'est le seul festival où vous verrez les musiciens jouer sur le fleuve, et le public sur les berges. On met un petit bémol dans la mesure où les djihadistes ont fait en sorte que les choses ne se passent plus comme cela pour l'instant. Depuis deux ou trois ans, nous sommes obligés de privilégier la sécurité des gens. C'est des éditions spéciales comme on dit, des éditions où on ne prend pas trop de risques, parce qu'il faut rester vigilant devant ces barbares. Nous ne pouvons les combattre que si nous apprenons à être vigilants.

Mais le Festival se tient, c'est une forme de résistance, et nous voulons dire que nous n'allons pas céder ; même s'il reste un petit lopin de terre, un petit mètre carré, nous allons célébrer l'union sacrée de tous les peuples du Mali, à travers ce Festival sur le Niger.

On met toujours les jeunes à l'honneur, et depuis quelques années, Mamou Daffé, le directeur du Festival, a invité des jeunes qui sont du monde du hip hop. En dehors de cela, il y a les jeunes talents, un concours que j'ai présidé à plusieurs reprises. Nous faisons tout, justement, pour que la jeunesse soit là, et qu'elle s'inspire de ceux qui sont déjà établis. Ça reste un devoir de transmission : nous avons initié quelque chose, nous voulons vous transmettre ce que nous savons déjà, pour qu'à partir de là, eux ils façonnent un autre regard sur le monde. Un devoir de transmission, donc de mémoire...

Et en ce moment, pour ce qui est de mes activités personnelles, je travaille sur différents albums. On m'a étiqueté musicien de jazz, afro-jazz, sinon, par moments, je suis Visiting Professor à Los Angeles, et la plupart des festivals de par le monde me plébiscitent, je ne pourrais pas tous les citer. Je ne me plains pas de cette étiquette-là, parce que je ne fais pas de la musique populaire, mais je sais en faire. Je sais aider d'autres à le faire déjà, donc. Je participe aussi à des projets, celui d'Oumou Sangaré, Amadou et Mariam, Salif Keïta, je suis aussi producteur.

Je rêve de pouvoir distribuer mon dernier album, «Guerrier», dans toute la sous-région. Il a déjà trois ans, mais pour moi, il est toujours d'actualité (rires), parce que pour moi, ce n'est pas le nombre d'années que tu mets avant de faire un disque qui est important, c'est le contenu et le sérieux que tu as mis dans le travail. (... ) Là je travaille sur l'album du batteur de Madonna, ça fait trois ou quatre ans qu'on travaille là-dessus... On n'a pas fini... Je suis obnubilé par ça, et puis par des projets fédérateurs, aussi bien dans le monde du hip hop, que dans le monde de la musique traditionnelle, j'essaie de m'occuper de la chanteuse Mamou Thiéro, qui chante pour les divinités des eaux, j'essaie aussi de détecter des jeunes talents comme j'essaie de penser à de nouvelles productions, parallèlement à ma propre production.