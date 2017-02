Sénégal: Guéguerre dans les rangs de l'APR à Matam - Macky Sall invite à sevir contre Farba Ngom

L'auto-proclamation de Farba Ngom comme coordonnateur régional de l'Alliance pour la République (Apr) est en passe de semer la discorde au sein du parti au pouvoir dans la région de Matam. En témoigne la sortie musclée de certains responsables locaux de l'Apr comme Hamady Dieng, le député Daouda Dia comme l'ancien ministre Abou Lô, qui ont organisé une rencontre avec la presse hier, à Dakar, pour inviter Macky Sall à mettre fin aux agissements du député Farba Ngom et rétablir l'ordre dans l'Apr de Matam.

En conférence de presse organisée à Dakar, des responsables de l'Alliance pour la République (Apr) de la région de Matam ont invité hier, jeudi 2 février, le président de la République et président de l'Alliance pour la République Macky Sall, à siffler la fin de la recréation et à rappeler à l'ordre l'honorable député Farba Ngom pour le bien de leur parti, de la région de Matam et de la Diaspora.

Face aux journalistes, le Conseiller départemental de Kanel et Directeur de la Construction au ministère de l'Intérieur et de la sécurité publique, Hamady Dieng, par ailleurs coordonnateur du mouvement Rampe et porte-parole du jour de ce collectif a dénoncé «les abus, les passe-droits, le trafic d'influence exercés par le député maire de Agnam, Farba Ngom». Un responsable politique qu'ils accusent d'avoir procédé à l'organisation d'une réunion politique régionale le 29 janvier dernier, et à l'issue de laquelle le député-maire de Agnam s'est non seulement autoproclamé coordonnateur régional de l'Alliance pour la République (APR) mais aussi a désigné certains de ses proches comme coordonnateurs départementaux.

Avec notamment Mamadou Talla pour Kanel, Abdoulaye Sally Sall pour Matam et Aliou DembourouSow pour Ranérou.

«Nous, responsables politiques et militants des départements de Matam, Kanel et Ranérou ainsi que de la diaspora, déclarons nuls et non avenus tous les actes posés, lors de cette rencontre. Nous n'entendrons nullement céder et riposterons à toute violation des textes régissant le parti», préviennent-ils lors de cette rencontre avec la presse organisée à l'hôtel des députés.

Poursuivant son propos, le porte-parole du jour de ce collectif appelle ainsi le président de l'Apr, Macky Sall, à siffler la fin de la recréation et à rappeler à l'ordre l'honorable député M. Farba Ngom pour le bien du parti, de la région de Matam et de la Diaspora. Car, souligne-t-il, l'urgence est à la mobilisation et aux inscriptions massives sur le fichier électoral pour la victoire de Benno Bokk Yaakaar aux élections législatives de juillet 2017. Il faut souligner que, parmi les membres de ce collectif, figurent également le député Daouda Dia, Abou Lô et d'autres pontes du parti au pouvoir.