Sénégal: Décès de l'ancien lion du basket - Le dernier dunk d'Alexandre Sylva

communiqué de presse

Après son technicien Ousseynou Ndiaga Diop et le président Ass Gaye, le famille du basket-ball sénégalais est à nouveau endeuillée avec le décès d'Alexandre Sylva, survenu dans la nuit du 27 au 28 Janvier 2017 en France à l'âge de 52 ans à la suite d'une courte maladie. La Fédération sénégalaise de basket a fait l'annonce dans un communiqué envoyé hier, jeudi 2 février.

Avec la disparition d'Alex Sylva, c'est l'un des meilleurs basketteurs de la génération 80 et 90 qui tire sa révérence. On se souvient qu'à côté de son grand frère Jean Claude Sylva, Bruno Gomis, Cheikh Sy, Issakha Barry, Charles Pierre Doly, Biram Diouf et autre Léopold Germain Senghor, le défunt basketteur avait marqué les parquets sénégalais et fait les beaux jours de la grande formation de l'Union sportive goréenne au milieu des années 80.

Au sein de la formation insulaire, il s'illustra comme l'un des meilleurs basketteurs de sa génération et a offert l'image d'un basketteur à la fois spectaculaire, athlétique mais d'un smacheur hors pairs. De grandes qualités qu'Alex Sylva a également réussi à mettre au service de l'équipe nationale où il a côtoyé de nombreux basketteurs dont Moustapha Gaye, KélétiguiDiané, Alpha Konté ou encore Etienne Preira avec qui il a livré une finale de la Can de basket en 1993. «Alex Sylva était l'un des meilleurs basketteurs de sa génération et il a participé à plusieurs campagnes africaines avec l'équipe nationale du Sénégal.

Sa longue carrière professionnelle en France l'a mené dans plusieurs clubs comme Vrigne, Mée, Paris Racing, Nancy, Strasbourg et Caen dirigé à l'époque par le coach Abdourahmane Ndiaye Adidas. Alex Sylva a aussi joué en Belgique et en Espagne. A son frère Jean Claude et toute sa famille, la Fédération Sénégalaise de Basket-ball présente ses sincères condoléances», lit-on dans le document en guise de témoignage de l'instance dirigeante du basket.