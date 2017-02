Sénégal: Bambey/Vote du budget de la commune de Ngoye - l'Accès à l'eau potable au centre des priorités

Le Sénégal va tirer toutes les conséquences du non respect par certains Etats de la sous… Plus »

Se prononçant sur le projet d'un champ photovoltaïque sur 80 hectares porté par des italiens soumis au conseil municipal, il a déclaré qu'il va demander l'avis du ministère de la décentralisation. C'est un projet qui peut être rentable pour les populations et la commune. «Ce n'est pas le premier projet photovoltaïque qui s'installe au Sénégal. Il y a Boukhol et Malicounda. Il y a un protocole qui va lier la commune à cette société. Dans ce protocole, la commune va y trouver son compte. Cela va générer des emplois et des revenus pour la commune», a-t-il conclu. Il faut rappeler que ce projet fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les villages impactés comme Ndialite et Keur Meissa.

Le Maire de la commune de Ngoye, Ely Fall, soutient que leur objectif est de mettre en place un budget réaliste à cause des faibles ressources de la collectivité locale. «Nous avons l'une des communes les plus peuplées de la région de Diourbel avec une population de prés de 50 000 habitants», a-t-il signalé.

Le Projet de Budget de la commune de Ngoye a été voté à l'unanimité par les 52 conseillers sur les 56 que compte ce conseil municipal du département de Bambey. L'accès a l'eau potable et à la santé sont entre autres les priorités retenues dans le budget 2017 de ladite commune dont les recettes et les dépenses sont de 236.104.719 FCFA.

