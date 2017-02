Sénégal: Dispositif de suivi de la conjoncture économique - l'ansd diffuse les premiers résultats concluants

Une étude menée depuis 2012, portant production et diffusion des statistiques publiques au Sénégal sur la production d'indices relatifs aux prix de production des services a fait l'objet d'un atelier de partage hier, jeudi 2 février 2017, à Dakar. L'étude en question est destinée à renforcer le dispositif de suivi de la conjoncture économique de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a porté à la connaissance du grand public les résultats des indices de prix de production et des services (Ipps).Une étude du spectre économique qui a démarré en 2012, qui a été réalisée en deux phases et qui porte essentiellement sur entre autres sections les services, les transports et les entreposages, les services immobiliers, les services spécialisés, scientifiques et techniques, les services d'hébergement et de restauration, les services de soutien et de bureau.

Ces indices des prix de production des services sont de nouveaux indicateurs de conjoncture dans le secteur des services, lequel constitue le principal pourvoyeur d'emplois et de revenus au Sénégal, avec une contribution de plus de 50% à la formation du Produit intérieur brut (Pib). Ils fournissent des informations sur la situation conjoncturelle dans chacune des branches du secteur des services, notamment sur l'évolution de leur prix de production.

Par conséquent, dira l'expert Mohamed Coulibaly, statisticien économique à l'Asnd, « ces indicateurs sont utiles pour les travaux de synthèses macroéconomiques et les études économiques que mènent les organismes internationaux et les autres agents économiques privés ou publics ». Et de poursuivre en soutenant que: «C'est la première fois qu'une étude du genre est réalisée en Afrique subsaharienne. Le Sénégal a été désigné pays-pilote par l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne (Afristat). Par conséquent, c'est le Sénégal qui va produire la méthodologie et tout pays engagé à produire une telle étude devra prendre attache des compétences sénégalaises».

Dans la foulée, Babacar Ndir, Directeur général adjoint de l'Ansd, a souligné que : «Depuis janvier 2015, le dispositif de calcul des indices est mis en place, les données sont collectées régulièrement et les notes sur ces indicateurs sont élaborées chaque trimestre et publiées à l'interne». Avant d'ajouter: «Après deux années de publication à l'interne, l'Ansd veut passer à la diffusion au grand public de ces indicateurs. C'est dans ce cadre que s'inscrit le présent atelier».