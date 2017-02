Sénégal: Keur Mabadiakhou/Crise au sein du PS - La séction annonce son soutien à Khalifa Sall

Cette rencontre avec la presse a aussi été une occasion de contredire le choix porté sur le Ministre Serigne Mbaye Thiam pour la succession d'Ousmane Tanor Dieng à la tête du parti. Et cela, dit Abdoulaye Koula Diallo, pour des raisons liées à une impopularité dans le département de Nioro et la région de Kaolack. Mais aussi pour le fait de n'avoir jamais réussi à mobiliser un électorat de 100 voix dans la commune de Keur Madiabel, son fief. « Si la coordination départementale socialiste plébiscite cette candidature c'est surtout pour de simples agissements autour d'un responsable qui est l'ombre de sa propre personne, mais rien ne peut justifier la candidature de Serigne Mbaye Thiam à la succession du camarade secrétaire exécutif national », a poursuivi le socialiste de KeurMabadiakhou.

Par la voix de ce même responsable, la section juge plus pertinent de soutenir les personnes élues par le peuple sénégalais que celles qui ont été nommées par le président Macky Sall. Pour ce besoin spécifique de soutien à Khalifa Sall et Cie, la section a aussi fait part de son initiative de poursuivre dans le département de Nioro, une série de campagnes de sensibilisation et de fortes mobilisations répétées, en direction des bases socialistes pour restituer au parti sa liberté de choisir ses alliés, de désigner un candidat en 2019 et aller aux élections avec qui il veut.

