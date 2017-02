Sénégal: APR de matam - Des responsables fustigent le coup de force de Farba

A cet effet, il explique que « l"assemblée générale tenue la veille par des responsables apéristes relève d'un sacrilège à l'endroit de l'autorité du parti ». Même si, selon lui, des circonstances atténuantes peuvent être accordées à certains responsables convoqués pour échanger sur la prochaine visite du Président de la République dans la région de Matam. Le responsable politique qui appelle à plus de retenue invite par ailleurs ses homologues « à la pratique d'une politique que l'on pourrait qualifier de réaliste, dictée par le désir d'agir pour le développement, en accompagnant les populations autour des idéaux de l'émergence ». Comme le fait, selon lui, « Monsieur Harouna Dia, un acteur du développement qui n'a aucune ambition politique et qui accompagne les actions du Président de la République».

En tournée politique afin de sensibiliser les populations à s'inscrire massivement sur les listes électorales, des responsables apéristes ont signifié, face à la presse, leur désapprobation « du choix du maire de Agnam au poste de coordonnateur régional » du parti au pouvoir. Rejoignant des responsables de Kanel dans leur position de contre, Mody Sy, le Président du Conseil d'Administration (Pca) de la Sones et Souleymane Barka Ba disent ne pas accorder de crédit à la nomination de nouveau coordonnateur à la tête des départements et de la région.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.