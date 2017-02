Afrique: Cameroun - Tout simplement «indomptables»

Ils l'ont fait ! Les «Lions» indomptables du Cameroun sont en finale de la 31ème édition de la coupe d'Afrique des nations Gabon 2017. Les hommes d'Hugo Broos qui ont fini par déjouer tous les pronostics en battant (2-0), le Black Star du Ghana au stade de Franceville rencontrent en finale, ce dimanche 5 février au stade de l'Amitié de Libreville, l'Egypte qui avait pris le dessus sur le Burkina Faso. La veille de cette finale aux allures d'une revanche de 2008, les deux demi-finalistes malheureux vont s'affronter à Port Gentil pour la médaille de bronze.

Egypte -Cameroun ! C'est l'affiche de la finale de la coupe d'Afrique des nations prévue ce dimanche au stade de l'Amitié de Libreville. Après les Pharaons qui ont sorti les Etalons du Burkina Faso, mercredi dernier, (4 tirs à 3) après un match nul (1-1), ce sont les «Lions» indomptables du Cameroun qui ont composté leur ticket hier, jeudi 2 février, au stade de Franceville.

Les hommes d'Hugo Broos se sont imposé (2-0) devant le Ghana. D'abord grâce à Ngadeu Ngadjui Michael. Sur le coup franc frappé à droite par le capitaine Moukandjo, John Boye s'engage devant son gardien et rate complètement son dégagement de la tête. Au second poteau, le défenseur camerounais, Ngadeu, laissé seul, réussit à contrôler difficilement la balle et termine avec un tir sous la barre. Le stade de Franceville exulte !

Le Ghana qui avait vendangé une kyrielle d'occasions notamment par l'entremise de Jordan Ayew, repart à l'abordage. Abraham Grant, lance son premier joker, Asamoah Gyan, (75ème min) à la place du milieu de terrain, Afriyie Acquah. Son homologue belge lui, fait entrer Vincent Aboubakar (73ème min) pour fixer davantage la défense du Ghana, à la place du teigneux Robert Ndip Tambe, exténué par une débauche d'énergie. Puis, il renvoie Sutchuin Djoum Gilles Arnaud sur le banc et lance Georges Constant Mandjeck (77ème min).

Le Ghana se procure à nouveau une réelle occasion d'égaliser (75ème min). Mais, Jordan Ayew rate à nouveau le cadre suite à une belle combinaison entre Atsu et Harrison Afful.

Et ce qui devrait arriver, arriva ! Alors qu'on joue la 3ème minute des arrêts de jeu, fixés à 4 par l'arbitre Gambien Papa Bakary Gassama, le Cameroun s'offre une contre-attaque éclair. Lancé par Aboubakar, Christian Bassogog (élu homme du match) termine avec un extérieur du gauche dans la surface. Le Ghana est KO ! Comme en 2008, chez eux, les Blacks Stars sont encore éliminés en demi-finale de la CAN par le Cameroun. Et comme en 2008, le Cameroun va croiser le fer avec l'Egypte.

EGYPTE-CAMEROUN : UNE REVANCHE EN L'AIR !

L'Egypte -Cameroun, c'est un air du déjà-vu ! D'abord en 1986, au Caire, une équipe égyptienne battue d'entrée de jeu par le Sénégal, réussit à se relever pour atteindre la finale. Une finale remportée devant le Cameroun tenant du titre lors de la CAN ivoirienne.

Un vendredi 21 mars 1986, les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge après 120 de minutes. Mais les Pharaons vont finir par s'imposer dans l'épreuve fatidique des tirs au but (5 à 4) et remportent la 15ème édition de la Coupe d'Afrique des nations de football et leur troisième titre de champion d'Afrique après en 1957 et 1959. Bis répétita en 2008. Le 10 février à Accra, l'Egypte déjà vainqueur de la CAN 2006, confirme sa suprématie sur le continent en battant le Cameroun en finale. Ce, grâce à un but d'Aboutrika, inscrit dans les ultimes minutes du jeu suite à une erreur monumentale du capitaine courage des «Lions» indomptables, Rigobert Song. Ironie de l'histoire, les deux sélections, les moins attendues de cette compétition se retrouvent encore en finale. Reste à savoir si les «Lions» indomptables réussiront à faire mentir l'adage qui voudrait qu'il n'y ait jamais deux sans trois.