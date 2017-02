Afrique: 1ére edition du festival «l'Afrique en danse» à sorano - Un spectacle de fusion des cultures Sénégalaise et Béninoise, le 19 fevrier

Le Théâtre national Daniel Sorano va vibrer au rythme de la culture béninoise combinée à celle sénégalaise, ce dimanche 19 février. Dénommé «L'Afrique en danse», le festival se tiendra, pour sa première édition, à Dakar. Et ce sera Mbaye Dièye Faye et le «SingSing Rythme» ainsi que des groupes artistiques venus du Bénin qui vont assurer le spectacle. L'Agence générale de services spécialisés dans le tourisme d'affaire (Aris Group), à qui l'on doit l'évènement, était en conférence de presse hier, jeudi 2 février.

L'objectif de «L'Afrique en danse» est de «réaliser le renforcement des liens entre le peuple sénégalais et celui béninois à travers l'intégration culturelle». Selon MbayeDièye Faye qui s'est dit «fier» d'être l'artiste d'honneur de la manifestation, il sera question de faire découvrir tous les instruments de la culture sénégalaise, surtout que la percussion occupe une «place importante dan la culture sénégalaise». «Je suis très content du choix porté sur moi et on va tout faire pour que la fête soit belle», a-t-il dit.

Pour les organisateurs, «un programme alléchant attend le grand public de la communauté africaine qui vit au Sénégal, les parents du Bénin, mais aussi les Sénégalais dans leur grande majorité, à qui on fait appel pour une communion purement d'Afrique». Ce qui fera dire au responsable artistique et culturel béninois, Orphée Gninkpo, que «nous aurons plus d'une quinzaine de danses et de rythmes pour faire les échanges et la danse royale du Bénin sera de la partie», confie-t-il. Pour justifier le sens de l'évènement, M. Gninkpo a rappelé que «la culture n'a pas de frontière».

Pour sa part, la directrice générale d'Aris Group, Alexandrine Avognon, a fait savoir qu'il s'agit, à travers le festival, «d'amener les africains à parler le même langage et à aimer leurs propres cultures». «L'Afrique en danse» vise l'intégration culturelle africaine.