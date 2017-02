Sénégal: Mahammed Boun Dionne, Premier ministre lors du forum du 1er emploi - «Cette jeunesse n'a aucune raison d'abandonner»

Le premier Ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, a présidé hier, jeudi 2 février, la cérémonie d'ouverture de la 16e édition du forum du premier emploi. Répondant au président du Meds Mbagnik Diop, qui dans son discours de bienvenue, a affirmé que la jeunesse sénégalaise a toute les raisons d'abandonner, le Premier Ministre indique que cette jeunesse n'a aucune raison d'abandonner. Car selon lui, le Plan Sénégal Emergent est devenue une réalité.

«Tout à l'heure, j'ai entendu le président du Meds Mbagnik Diop, en parlant de la jeunesse, dire que cette jeunesse a toutes les raisons d'abandonner. Je voudrais lui dire que cette jeunesse n'a aucune raison d'abandonner ». Cette précision est du Premier Ministre Mahammed Boun Dionne qui répondait hier, jeudi 2 février, lors du forum du 1e emploi au président du Meds Mbagnik Diop selon qui, la jeunesse sénégalaise a toutes les raisons d'abandonner.

Selon le chef du gouvernement, la clé de l'emploi, c'est la production et le plan Sénégal Emergent signifie produire plus et mieux. «Le Pse est aujourd'hui une réalité. Le Pse, c'est produire plus et mieux. La clé de l'emploi c'est la production. On ne travaille pas pour ne pas produire », se défend-t-il. Pour illustrer ses propos, le Premier Ministre soutient : «de 1960 à aujourd'hui, dans l'interurbain il y avait 35 Km d'autoroute. Actuellement, nous souhaitons qu'en 2019, qu'il ait plus de 200 km. Ces routes, c'est autant d'emplois pour la jeunesse. Les grands chantiers de l'Etat à travers le renouvellement des infrastructures, vont créer des emplois. C'est possible, il faut trouver le bon métier. Car 45 % des jeunes qui cherchent de l'emploi n'ont pas de diplôme ou de formation dans aucun secteur ».

Il souligne dans cette perspective que la qualification et le perfectionnement grâce à une formation professionnelle concluante s'impose. Selon lui, cette formation professionnelle permet aux jeunes de disposer de compétences appropriées afin d'agir librement et d'être capables d'assumer des responsabilités dans un service public comme dans un secteur privé.

«La formation professionnelle a elle seule permet de bénéficier d'un génie technique et d'une spécialisation précise pour intégrer plus aisément le monde du travail. La politique de formation professionnelle du gouvernement dont la mise en œuvre est assurée par le Ministre de l'enseignement supérieur, a pour finalité d'amener les jeunes à acquérir le savoir-faire, les capacités pratiques et les aptitudes méthodiques nécessaires à l'accès à un emploi et à l'exercice d'un métier »,a-t-il conclu.