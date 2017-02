Sénégal: Un volet environnemental en cours d'intégration au PUDC

"Nous donnons des conseils et recommandations de sécurité et les bureaux de contrôle qui sont maintenant intégrés au programme vont les noter et les mettre en application en rapport avec les entreprises", a dit Mariline Diara.

La mission a aussi relevé dans le village de Dialacoro, le non-balisage du matériel électrique, composé entre autres de poteaux et de rouleaux de câbles entreposés non loin de la route, exposant les populations, notamment les enfants, à d'éventuels accidents.

Lors de cette mission, la première que le PUDC et la Direction de l'environnement et des établissements classés (DEEC) effectuent ensemble, la délégation a constaté à Saré Bamol, l'absence d'extincteur dans la chambre abritant le groupe électrogène.

"Il suffit de quelques recommandations et conseils, pour améliorer l'aspect environnemental et la sécurité des populations", a relevé Mariline Diara, soulignant l'importance d'une prise en compte de cet aspect dès le début, afin de prendre à temps les dispositions nécessaires pour éviter de dépenser de l'argent qu'on aurait pu économiser.

Le PUDC vise à réduire les disparités entre les zones rurales et urbaines, notamment par la réalisation d'infrastructures hydrauliques, de pistes rurales, l'électrification rurale et la distribution d'équipements d'allègement des tâches affectées aux femmes.

"On veut accompagner le programme pour rectifier ce qui n'a pu être fait jusque-là", a expliqué Mariline Diara, directrice de l'environnement et des établissements classés, au terme d'une visite des deux sites situés dans le département de Tambacounda.

Saré Bamol (Tambacounda) — Une mission conjointe du ministère de l'Environnement et du Programme d"urgence de développement communautaire a visité jeudi le forage de Saré Bamol et le dépôt de matériels électriques du PUDC à Dialacoro, dans le cadre d'un accord engageant les deux parties à doter ce programme gouvernemental d'un volet environnemental.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.