Afrique: CAN 2017 - Ce sera Cameroun-Egypte

Les Lions ont remporté la deuxième demi-finale hier à Franceville en battant le Ghana 2-0. La finale de la 31e édition de la coupe d'Afrique des nations, Cameroun-Egypte, sera un classique. Les Lions indomptables se sont montrés bien plus malins que les Black stars en l'emportant 2-0.

Le premier but est signé Michael Ngadeu, son deuxième dans la compétition, à la 72e mn. Sur un coup franc tiré par le capitaine Moukandjo, Boye, le défenseur ghanéen, dévie de la tête. Ngadeu, en embuscade, contrôle et pousse le ballon dans la lucarne. Dans le temps additionnel, sur une contre-attaque menée par Aboubakar, Bassogog conclut brillamment la victoire du Cameroun. Cela rappellera sans doute de mauvais souvenirs aux Ghanéens, éliminés par le Cameroun à la CAN 2008, par un but d'Alain Nkong pratiquement au même moment (71e mn).

Et comme il y a neuf ans, les Lions ont tenu durant les 20 dernières minutes pour s'offrir une 7e finale de CAN. Il faut dire que le Cameroun s'est donné les moyens de gagner cette partie. Pour la première fois depuis le début de la compétition, l'équipe d'Hugo Broos commence très fort avec une tête de Teikeu, sur un corner, repoussé à la 8e mn ou encore ce tir de Ndip Tambe, trois minutes plus tard, captée par Razak Brimah. Ce dernier sera largement sollicité en cette première période.

Le Cameroun, à qui on a souvent reproché de ne pas faire le jeu, est visiblement déterminé à marquer le plus tôt. Il faudra attendre la demi-heure de jeu pour que le Ghana se montre dangereux avec une frappe de loin de Mubarak. Peu à peu, les Black Stars prennent l'ascendant dans cette rencontre avec cette grosse occasion de Jordan Ayew à la 41e mn. Le Cameroun est averti. Mais pas suffisamment puisqu'il va subir en début de seconde période.

Les accélérations de Christian Atsu, sur le côté gauche où Oyongo est souvent dépassé, font du mal à la défense camerounaise. Tout comme les tâtonnements de Teikeu. A la 68e mn, les Camerounais se dégagent difficilement d'un cafouillage devant les buts d'Ondoa, qui sortira plusieurs parades de son cru au cours de cette période. Dimanche, au stade de l'Amitié d'Angondjé, à Libreville, les Lions auront la possibilité de s'offrir un cinquième titre, et donc, de dépasser leur adversaire ghanéen.

Question de se rapprocher des sept titres de l'Egypte. Cameroun-Egypte, c'est neuf affrontements en coupe d'Afrique. Avec un léger avantage pour les Pharaons qui comptent cinq victoires pour un nul. La dernière datant des quarts de finale de la CAN 2010 (victoire de l'Egypte). Cette finale sera surtout le remake de celle de 2008, avec un succès, 1-0 des Pharaons après un match difficile. Les deux équipes, tout au long du tournoi, ont montré qu'elles avaient de l'expérience à revendre. On vous le dit déjà, ce sera chaud dimanche. Et c'est tant mieux pour les amoureux du football.

Demain Classement, 3e place (Port-Gentil) 20h: Burkina Faso-Ghana Finale (Libreville) Dimanche 20h : Egypte- Cameroun