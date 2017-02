Cameroun: Grossesses précoces - La cote d'alerte chez les jeunes

Ce qui est différent de ce qui se passe avec nos parents qui ont souvent honte de nous parler de la sexualité », confie une élève de Première au lycée de Mballa II. Pour le personnel d'encadrement, il est question d'améliorer l'accessibilité de ces jeunes enfants aux actes médicaux liés à la santé de la reproduction. C'est pourquoi, un accent est mis sur la sensibilisation de nombreux jeunes sur le planning familial, l'usage des méthodes de contraception, la conscientisation des jeunes filles et des jeunes hommes, les conséquences néfastes des actes de violences sexuelles, l'avortement et les grossesses précoces, la lutte contre les Ist/VIH

Depuis lundi, la salle de conférences de l'hôpital s'est transformée en une salle de classe dans laquelle, élèves du primaire jusqu'au secondaire s'entretiennent sous forme de questions-réponses avec le personnel sur tous les sujets sans tabou. « Nous nous sentons plus à l'aise parce que les infirmiers sont attentifs à nos problèmes et nous donnent des bons conseils.

Les statistiques obtenues à la clinique des adolescents à l'Hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé (Hgopy) entre janvier 2015 et juin 2016 donnent froid dans le dos. La proportion des accouchements chez les jeunes filles dont l'âge se situe entre 13 et 19 ans indique que 308 sur 3869 jeunes filles accueillies dans cette formation hospitalière sont enceintes, soit 7,96 %. Sur les 308 grossesses en question, 175 cas sont compliquées, soit un taux de 56,82% exposées aux hémorragies, à la mort foetale in utero, déchirure du périnée et morts-nés, entre autres.

