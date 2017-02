Cameroun: Général Jacob Kodji - Un redoutable guerrier

Le défunt commandant de la RMIA 4 a mené le combat contre la secte Boko Haram jusqu'au sacrifice suprême.

Le 20 août 2014 à la place des fêtes de la ville de Maroua, celui qui est encore colonel est installé dans ses nouvelles fonctions de commandant par intérim de la Région militaire interarmées N°4 (RMIA 4), créée quelques jours plus tôt par le président de la République. Jacob Kodji, puisqu'il s'agit de lui, reçoit alors des consignes claires du MINDEF : « Vous devez vous investir sans ménagement pour détruire et réduire cette secte (Boko Haram, Ndlr) à sa plus simple expression... »

Quelques mois auparavant, c'est-à-dire le 17 mai 2014, le président de la République, chef des armées, Paul Biya, qui prend part, à Paris en France, au sommet sur la sécurité au Nigeria, déclare la guerre à la secte islamiste qui a choisi le territoire camerounais pour y mener des incursions. Les populations du chef-lieu de la région de l'Extrême-Nord, venues nombreuses à cette cérémonie, voient remettre le drapeau de la République à un homme à l'apparence très simple.

Derrière cette silhouette, se cache néanmoins un redoutable militaire qui ne tardera pas à faire ses preuves sur le terrain. On disait de Jacob Kodji qu'il passait plus de temps sur les théâtres d'opérations que dans sa résidence ou à son bureau. Né à Mogode dans le département du Mayo-Tsanaga, il est engagé volontaire le 27 septembre 1982 au titre des élèves officiers d'active. Trois ans plus tard, il devient sous-lieutenant et est affecté à l'EMIA comme chef de section. Il est désigné pour suivre le Stage d'Application de l'Artillerie Sol-Sol à Draguignan (France) du 08 Septembre 1986 au 24 Juillet 1987.

Titulaire d'un Certificat et d'un Diplôme d'état-major obtenus respectivement en 1999 et en 2000, avec les rangs de major et vice-major, Jacob Kodji mène l'essentiel de sa carrière militaire sur le terrain. Soit comme instructeur ou comme commandant d'unités. Il a été commandant du 22e Bataillon de commandement et de soutien (BCS) à Bamenda, commandant en second du Secteur militaire N°6, chef de division emploi à Yaoundé. De mars à août 2014, le colonel Kodji est commandant de la 31e Brigade d'infanterie motorisée (31e BRIM).

C'est de là qu'il part pour le commandement de la nouvelle région militaire interarmées créée avec poste de commandement à Maroua. Le 13 août 2015, soit moins d'un an après le début de la traque qu'il mène contre Boko Haram, Jacob Kodji est fait général de brigade par décret du président de la République. Il a alors 55 ans. Il est, en outre, confirmé à la tête de la RMIA 4.