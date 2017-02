Cameroun: Semaine nationale de la jeunesse - Lancement des activités ce jour

La cérémonie présidée par le ministre de la Jeunesse et de l'Education civique, Mounouna Foutsou, se déroule à Djohong, dans le département du Mbéré, région de l'Adamaoua.

Le 11 février arrive à grands pas et au ministère de la Jeunesse et de l'Education civique (Minjec), l'heure n'est plus au repos. Ce vendredi d'ailleurs à Djohong dans le département du Mbéré, région de l'Adamaoua, le ministre Mounouna Foutsou, lance officiellement les activités marquant la semaine nationale de la jeunesse. Loin de la capitale camerounaise, le chef de ce département ministériel va à la rencontre de la jeunesse de cette partie du pays pour communier avec elle et consolider au sein de cette jeunesse locale, le sentiment d'appartenance à la même nation.

De sources bien introduites au Minjec, le lancement ne se limitera pas à la cérémonie protocolaire. Ce coup d'envoi annonce l'organisation d'activités diverses à Djohong. Manifestations axées sur la mobilisation, le brassage, la formation et l'intermédiation des jeunes de la localité. Après Djohong, les autorités administratives des autres régions du pays prendront le relais, pour également lancer les activités dans leur territoire de commandement. Aux rangs de celles retenues pendant cette semaine nationale de la jeunesse, figurent des activités de volontariat et de solidarité.

Les ateliers de formation des jeunes pour renforcer leurs capacités en secourisme, citoyenneté, entre autres sont aussi au programme. Tout comme la sensibilisation sur les projets et programmes gouvernementaux développés en faveur des jeunes, aussi bien par le Minjec, que par d'autres départements ministériels et organismes publics ou privés partenaires. Jusqu'au 11 février sur le territoire national, des foires-expositions de la créativité et de l'innovation des jeunes, des remises d'appuis aux associations et mouvements de jeunesse seront organisées. Toutes ces activités sont placées sur le thème : « Jeunesse et défis de la construction d'une nation exemplaire, indivisible, forte et émergente », retenu pour cette 51e édition de la fête de la jeunesse