Cameroun: Un cérémonial réglé au détail

L'hommage aux quatre officiers décédés recemment a fait l'objet d'une préparation minutieuse hier à la cour d'honneur du Quartier général à Yaoundé.

Les mines et visages serrés mais le moral haut, les hauts responsables du commandement civil et militaire ont passé hier en revue le déroulé de la cérémonie d'hommage aux quatre militaires telle qu'elle va se dérouler ce matin. En présence du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense et de quelques membres du gouvernement, la répétition générale a eu pour cadre la cour d'honneur de la brigade du Quartier général.

Des proches collaborateurs du chef de l'Etat étaient présents pour régler les détails de cet hommage présidentiel aux quatre officiers morts en service commandé dans le crash aérien du 22 janvier dernier dans la localité de Tchofo, arrondissement de Bogo dans la région de l'Extrême-Nord. La cérémonie va se dérouler en quatre phases majeures : les quatre officiers seront élevés à titre exceptionnel aux grades supérieurs, ils recevront à titre posthume des distinctions honorifiques, le chef de l'Etat, chef des Armées leur rendra hommage, les dépouilles seront transférées dans les différents lieux d'inhumation demain samedi.

Avant de quitter le QG, le chef de l'Etat ira vers les familles des illustres disparus pour les réconforter. Pour le succès de cette cérémonie, chaque acteur impliqué a voulu jouer pleinement sa partition. Tous les aspects ont été passés au peigne fin pour qu'aucun raté ne puisse perturber ce grand moment de recueillement. Les dépouilles du général Kodji Jacob et du colonel Alphonse Nkameni seront transportées dans le « command car » escorté par six élèves officiers de l'EMIA. Celles des deux lieutenants Tchinda Mu Tankam Aurélien et Souloukna Ngrassou Basile par les charriots qu'entourent huit aspirants de l'Emia.

La Garde présidentielle va mobiliser sa batterie pour l'animation de la cérémonie. La brigade du QG a fait sa toilette des grands jours pour accueillir le chef de l'Etat, chef des Armées. L'accès principal a subi des travaux d'entretien et de pavoisement. Il est question selon les hauts responsables militaires, de faire de cette cérémonie un hommage digne et mérité aux quatre soldats morts en mission commandée.