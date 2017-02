Cameroun: Victimes du crash d'hélicoptère de Bogo - La Nation reconnaissante

Le président de la République, chef des Armées préside ce jour la cérémonie d'hommage à la Cour d'honneur du Quartier général. Solennité et émotion seront au rendez-vous ce jour à la mythique cour d'honneur du Quartier général à Yaoundé, à l'occasion de la cérémonie d'hommage à quatre militaires décédés lors du crash d'hélicoptère survenu le 22 janvier dernier à Tchofo près de Bogo dans le département du Diamaré, région de l'Extrême-Nord.

La cérémonie qui se déroulera dans la pure tradition militaire est d'autant plus significative qu'elle sera présidée par le président de la République, chef des Armées, Paul Biya. En présence des grands corps de l'Etat, des membres du corps diplomatique, de nombreux invités, parents et amis des défunts. Les valeureux soldats auxquels la Nation rend un hommage solennel ce jour étaient de véritables guerriers, des combattants intrépides impliqués depuis de longs mois dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Le général de brigade Kodji Jacob était commandant de la région militaire interarmées N°4.

Il avait pour mission d'exterminer Boko Haram. Il s'est acquitté de sa tâche avec honneur et fidélité. Il en est de même du colonel Nkameni Alphonse, l'un de ses proches collaborateurs qui était commandant de la région de gendarmerie N°4. Et des lieutenants Tchinda Mu Tankam Aurélien et Soulounnya Ngrassou Basile, ils étaient respectivement pilote et mécanicien de l'hélicoptère de l'armée, victime de l'accident qui leur a coûté la vie. Plongeant dans le deuil leurs familles, l'ensemble des forces de défense et de sécurité camerounaises et toute la Nation.

Grâce à la vaillance et au professionnalisme des quatre militaires décédés le 22 janvier dernier, à tous leurs camarades d'armes encore vivants ou tombés avant eux sur le champ d'honneur, au courage et à l'abnégation des populations, l'intégrité territoriale du Cameroun a été préservée. Aucun centimètre de celui-ci n'a été concédé aux terroristes. Fortement affaiblis par les multiples revers que leur infligent nos forces de défense et de sécurité, au plan militaire, les membres de la secte Boko Haram se sont spécialisés dans les attentats- suicide.

La présence du chef d'Etat, chef des Armées ce jour au Quartier général atteste de la solidité du lien qui a toujours existé entre le président Paul Biya, l'armée nationale et le peuple camerounais. Après avoir adressé aux familles des victimes et à l'ensemble des forces de défense ses condoléances les plus attristées dès l'annonce du crash du 22 janvier dernier, le président de la République a tenu à les rencontrer pour leur présenter de vive voix sa compassion émue. Il saisira sans doute l'opportunité de cette cérémonie solennelle pour saluer la mémoire des quatre combattants tombés récemment près de Bogo, ainsi que celle de leurs camarades d'armes qui les ont précédés dans l'au-delà.

Paul Biya devrait également en ces moments éprouvants et douloureux difficile, renouveler son indéfectible soutien et ses encouragements aux forces de défense et de sécurité qui mènent un combat difficile contre Boko Haram dans la région de l'Extrême-Nord. Bien que sous le choc, nos forces de défense et de sécurité, constituées de professionnels, sauront à coup sûr, puiser dans leurs ressources pour faire du drame qui les afflige une source d'engagement et de motivation pour plus de pugnacité dans le combat. Forts de la solidarité de la Nation toute entière, elles sont appelées, pour rendre hommage à leurs camarades d'armes tombés le 22 janvier dernier à continuer la bataille avec plus de détermination pour remporter définitivement la guerre contre les barbares qui nous agressent.