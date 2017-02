Le sort a décidé que les Etalons ne joueront pas la finale de la CAN Gabon 2017 puisque les Pharaons d'Egypte sont passés par là le mercredi 1er février 2017 au stade de l'Amitié d'Angondjé à Libreville.

En effet, l'équipe burkinabè est tombée devant la formation égyptienne aux tirs au but (4 contre 3) après un score nul de 1 but partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Mais que retenir d'une telle opposition où la belle manière des Etalons s'est retrouvée en face du réalisme des Pharaons ?

Que la coupe d'Afrique est cruelle ! Et le Burkina en a fait les frais pour avoir joué avec la manière en dominant dans le jeu pendant le temps réglementaire et les prolongations (1 - 1) l'Egypte, avant de perdre finalement aux tirs au but par 4 à 3. C'était dans la soirée du 1er février dernier au stade de l'Amitié d'Angondjé à Libreville.

Ainsi donc, la perspective pour les Etalons de remporter enfin un titre continental vient d'être remise une fois de plus à plus tard puisque les éternels Pharaons en ont décidé autrement parce qu'il fallait passer par cette étape des demi-finales avant de jouer la finale pour espérer remporter le trophée.

Si les observateurs avertis du football ont relevé la bonne tenue de balle des Burkinabè, ils ont aussi reconnu qu'en face, il y avait de la solidité, avouant que c'est le réalisme qui a fait la différence dans cette partie. Et juste avant celle-ci, le sélectionneur national de l'équipe égyptienne, l'Argentin Hector Cuper, déclarait que « le football ne se résume pas à attaquer.

Je comprends les supporters qui aimeraient nous voir gagner sur de gros scores mais, mon objectif est de contrôler le jeu ». Qu'il ait contrôlé le jeu ou pas, il a finalement gagné alors que le technicien portugais du Burkina, Paulo Duarte, et ses poulains n'avaient d'yeux que pour pleurer.

Sans grande surprise, il a reconduit le même groupe du quart de finale face à la Tunisie en titularisant Aristide Bancé en lieu et place de Cyrille Barros Bayala.

Et après un round d'observation d'environ cinq minutes, les Etalons sont les premiers à se signaler à la 7e mn sur un ballon ressorti par le gardien Essam El Hadary que reprend le milieu Blati Touré avant que le même gardien ne le mette en corner.

Puis, c'est l'équipe du Burkina qui fait le jeu, mais elle a failli le rendre plus difficile à un moment en balançant de longs ballons depuis la défense à l'attaque en comptant sur la rapidité de Préjuce Nakoulma, la puissance de Aristide Bancé ou encore la finesse de Bertrand Traoré.

Mais, cela ne marchait pas face à une défense égyptienne bien organisée qui savait bien anticiper en jouant avec le flair. Dès lors, le milieu Charles Kaboré reprend les choses en mains en réorientant le jeu avec le soutien de Abdou Razack Traoré et Blati Touré qui gagne en confiance.

Malgré tout, ils n'arrivent pas à perforer la muraille égyptienne qui bloque bien les couloirs et fait tourner son jeu au milieu de terrain.

Et cette formation des Pharaons confirme bien sa marque déposée dans ce tournoi qui est sa solidité défensive face à celle des Etalons qui, des équipes des demi-finales, a produit le jeu le plus séduisant du tournoi.

Cruel pour Hervé Kouakou Koffi qui figurait parmi les meilleurs tireurs

Mais finalement, les Burkinabè semblaient tomber dans le piège des Egyptiens qui voulaient les aspirer et les prendre à défaut sur les contres.

D'ailleurs donnant l'impression d'attendre l'adversaire, les Pharaons, à travers une séquence de jeu offensif, accélèrent à une touche de balle d'école et leur métronome, Mohamed Salah, excentré côté droit à l'entrée de la surface de réparation, adresse une frappe dont il a seul le secret dans la lucarne droite du gardien Hervé Kouakou Koffi pour l'ouverture du score à la 64e mn.

Moins de dix minutes après, soit à la 73e mn, le Burkina répond par un but de pur attaquant de Aristide Bancé dans la surface de réparation.

Plus rien par la suite même pendant les prolongations alors qu'il y avait de la place pour les Etalons de prendre le dessus pendant le cours du jeu. Comment peut-on expliquer si ce n'est pas que l'Egypte a été habitée par une véritable réussite dans sa maîtrise tactique ?

Et vint les tirs au but où le jeune gardien burkinabè, Hervé Kouakou Koffi, empêche le premier tir égyptien de rentrer et exulte de joie invitant le public à le faire afin certainement de l'encourager, mais le pire viendra pour lui.

Alors que le Burkina Faso a un avantage, c'est le jeune gardien Hervé qui permet à l'adversaire d'être à égalité en ratant le quatrième tir burkinabè avant que Bertrand Traoré ne vienne faire pareil, permettant à l'Egypte d'empocher le ticket de la finale.

La grosse question que tous, confrères de bon nombre de pays, techniciens, consultants et bien d'autres supporters, se posent ici, c'est pourquoi avoir sacrifié ce jeune gardien au quatrième tir ?

Rarement dans l'histoire du football, cela est arrivé pour un gardien de but d'exécuter une telle sentence en milieu des tirs au but, si ce n'est pas qu'il est le dernier tireur. A ce sujet, le coach Paulo Duarte fait savoir que les cinq tireurs étaient les meilleurs aux entraînements et c'est suite à cela, qu'il a fait son choix.

On se demande alors qu'ont fait les cadres tels que Bakary Koné, Issoufou Dayo qui sont de bon frappeurs ou encore Alain Traoré, Charles Kaboré pour donner leur avis dans le choix des tireurs. On spéculera pendant longtemps sur ce détail qui a fait rater la finale aux Etalons, mais le sélectionneur national avait déjà fait son choix et c'est aussi ça le football.

Mais que ce fut cruel pour ce garçon qui fait, jusque-là, un grand tournoi. Pour cela, il a fallu aussi un insatiable Essam El Hadary, 44 ans, quatre trophées de CAN à son actif et qui va tenter de battre son record personnel et celui de l'Egypte le 5 février prochain pour une huitième étoile.

Au-delà et malgré un football qui n'emballe pas vraiment et une attaque pas toujours efficace, les Pharaons savent bien répondre présents aux grands rendez-vous et confirme qu'on ne doit pas être surpris de leur présence dans le dernier carré. Certainement pour dominer une fois de plus le continent du football. Et ce, après une absence aux CAN de 2012, 2013 et 2015.