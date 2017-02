Cote d'Ivoire: Situation économique - Un léger repli, mais de bonnes perspectives

Selon la Banque mondiale, les perspectives économiques pour les deux à trois prochaines années sont bonnes, ponctuées par un taux de croissance qui "devrait graduellement converger vers 7,5 % en 2019".

C'est l'un des messages qui ressort du 4e rapport de l'institution en rapport avec la situation économique et financière de la Côte d'Ivoire, présenté le jeudi 2 février, à Abidjan-Plateau, en présence de plusieurs membres du gouvernement, des chefs d'institutions.

Ce nouveau rapport, qui a planché sur le thème "Le défis des compétences-Pourquoi la Côte d'Ivoire doit réformer son système éducatif", observe cependant une légère baisse de la croissance économique par rapport à 2015 et la moyenne reportée depuis la sortie de crise politique en 2012 est expliquée par le repli du secteur agricole qui a souffert de conditions climatiques défavorables lors du premier semestre de 2016, soutient la Banque mondiale.

«Les autres secteurs ont continué sur leur lancée, portés par la bonne performance de la communication, de la finance, du transport, de l'énergie, et du commerce.

A signaler, toutefois, le ralentissement de plusieurs indicateurs, comme la croissance du crédit au secteur privé et les importations d'équipements, qui peuvent indiquer un léger repli des activités économiques », fait remarquer Jacques Morriset, qui a dirigé ce document.

Pour lui, face à une économie mondiale et régionale de plus en plus difficulté, la Côte d'Ivoire a su et continue de tirer son épingle par sa bonne performance économique.

« En 2016, le taux de croissance de son économie devrait atteindre 7,9 %, ce qui place le pays au deuxième rang parmi les pays de l'Afrique sub-Saharienne et loin devant la moyenne continentale qui est estimée à 1,5 % ».

Pour la banque mondiale, le défi de la Côte d'Ivoire est celui de la diversification. D'autant plus que le rapport met en exergue une large dépendance de quelques matières premières (notamment le cacao) et d'un secteur des services caractérisé par « un haut degré d'informalité et de manque de compétitivité ». En plus, l'agriculture reste concentrée autour des mêmes produits depuis 1980, avec une faible industrialisation.

Mais pour faire face à plusieurs défis, l'élément clé est le capital humain. C'est pourquoi la Banque pose cette problématique de renforcement dans l'optique d'améliorer la qualité son système éducatif et en augmentant la qualité de la dépense publique dans ce secteur stratégique.