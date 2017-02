Cameroun: Lions indomptables - Continuer sur la même lancée

Le choc qui oppose ce jour le Cameroun au Ghana dans le cadre des demi-finales de la CAN 2017 n'est pas un match comme les autres. Non seulement parce qu'il constitue le passage obligé vers le sacre final, mais aussi parce qu'il oppose deux équipes qui, par leur trajectoire et leurs palmarès respectifs, entretiennent une saine concurrence sur l'échiquier du football africain.

Les deux sélections nationales sont, en effet, les plus titrés du continent après l'Egypte, avec 4 trophées chacun. On comprend dès lors l'importance de la rencontre dont l'issue pourrait entraîner une redistribution des cartes. Même si les deux sélections ont toujours entretenu une sorte de duel à distance, les confrontations directes sont assez rares, surtout lors des phases qualificatives aux compétitions internationales. En revanche, le hasard du tirage au sort ou du calendrier les met parfois aux prises en phase finale des Coupes d'Afrique des nations, tant chez les hommes que chez les femmes. Il est intéressant de noter que les confrontations entre les deux équipes débouchent souvent sur des scores très serrés.

Quand ce n'est pas un score vierge, le vainqueur l'emporte souvent par un petit but d'écart. Dans ce qui s'annonce comme un duel au couteau, la moindre faille peut s'avérer fatale pour l'une ou l'autre équipe. Parce qu'elles se connaissent bien, les deux adversaires pourraient être tentées de combiner, dans un premier temps, les velléités offensives avec une certaine prudence. A moins que le Ghana n'exerce d'entrée un pressing haut. Il n'est pas exclu de revivre le même scénario que face au Sénégal ; à moins que certains Lions jusque-là muets, n'ouvrent leurs compteurs de buts. Mais gare au sursaut d'orgueil d'un Ghana qui rumine encore sa revanche après l'élimination en 2008 en démi-finales de « sa » CAN organisée à domicile. Pour éviter toute mauvaise surprise, les Lions gagneraient à surveiller comme du lait sur le feu le trio composé de Christian Atsu et des frères Ayew, décisifs lors des matchs précédents, car il suffit parfois d'un rien pour faire basculer une partie dans un sens comme dans l'autre.

Rien n'est à exclure dans ce match qui s'annonce riche en rebondissements. Il est toutefois intéressant de relever que dans ce combat qui s'annonce indécis, le Cameroun part avec un léger avantage psychologique. A titre de rappel, l'équipe du Ghana n'a jamais battu celle du Cameroun dans un match officiel depuis 1992, contrairement aux Lions qui se sont déjà imposés devant leur adversaire du jour il y a neuf ans, à ce même stade de la compétition. Par ailleurs, sur les sept derniers matchs disputés entre le Cameroun et le Ghana, toutes catégories confondues, le Cameroun enregistre trois victoires et deux matchs nuls. Déjouant tous les pronostics, les Lions indomptables ont déjà accompli l'exploit d'éliminer successivement le Gabon, pays-hôte de la compétition et le Sénégal considéré jusque-là comme le super-favori. Désormais, ils n'ont plus droit à l'erreur.

Logiquement, on peut considérer qu'après avoir fait le plus dur, les quadruples champions d'Afrique ne s'arrêteront pas en si bon chemin. Après nous avoir fait rêver, après s'être attiré la sympathie d'une opinion jusque-là peu défavorable, ils n'ont plus droit à l'erreur. Il est plutôt question de confirmer tout le bien que l'on pense d'eux. En continuant à surfer sur la même vague victorieuse. En clair, les Lions indomptables doivent poursuivre sur leur lancée, jusqu'à la victoire finale.