Cameroun: Mefou-et-Afamba - Les belles œuvres du Cerac

L'hôpital de district de Mfou réhabilité et équipé a été rétrocédé hier, tandis que les populations ont reçu des dons de l'association créée par la première dame, Chantal Biya.

Un hôpital de district complètement remis à neuf, avec des équipements de dernière génération et très apprécié par les bénéficiaires. La formation sanitaire de Mfou, dans le département de la Mefou-et-Afamba, région du Centre, dont les infrastructures et le plateau technique avaient besoin d'un rajeunissement depuis des années, brille grâce au Cercle des Amis du Cameroun (Cerac). Tous les services répartis dans sept bâtiments étalés sur 2500m2, ont été réhabilités et équipés. Même le château d'eau a reçu non seulement une cure de jouvence, mais aussi une augmentation de sa capacité de réserve de 50%. Ce sont ces réalisations menées sous l'impulsion de la première dame du Cameroun, Chantal Biya, que Linda Yang, Coordonnatrice générale du Cerac et représentante personnelle de l'épouse du chef d'Etat, a rétrocédé à l'État hier.



C'était au cours d'une cérémonie grandiose qui a rassemblé à la place des fêtes de Mfou, membres du gouvernement, autorités administratives, élite du département et populations des huit arrondissements du département. Sur l'esplanade, de multiples dons de matériel médical, agricole, d'élevage, informatique et des fournitures scolaires attendaient les bénéficiaires : femmes rurales, jeunes, handicapés, établissements scolaires, personnes vulnérables et les artisans d'Ekali. Une centaine de groupes de bénéficiaires au total. Face à cet appui impressionnant du Cerac, Georges Marie Ottou Awa, directeur de l'hôpital de district a eu du mal à dissimuler sa joie. Devant l'assistance, il a indiqué : « nous sommes rassemblés ce jour grâce à la grandeur d'âme de l'épouse de chef de l'État. C'est elle qui a eu l'idée de créer le Cerac, grâce à qui l'hôpital de Mfou a totalement été réhabilité et équipé.

Pour cette amélioration de nos conditions de travail, gage de prestations toujours plus efficaces pour nos populations, nous vous exprimons notre profonde gratitude.» Même discours pour le maire de Mfou. « Merci au Cerac pour tant de bienfaits. Car en l'absence de la santé, rien est possible», a reconnu Roger Belinga. C'est, en effet, l'ambition du Cerac : apporter des solutions là où il y a des problèmes. C'est à ce titre que Linda Yang, fera savoir que le Cerac considère les hôpitaux comme des lieux par excellence, où s'expriment l'humanisme et la solidarité au service de ceux qui souffrent. « Avec Madame Chantal Biya, nous pensons au Cerac qu'il n'y a pas de sentiment et d'action plus nobles, que d'œuvrer pour améliorer la santé et les conditions de vies de nos semblables », confiera la Coordinatrice générale du Cerac.

L'hôpital de district de Mfou réhabilité et équipé a été rétrocédé hier, tandis que les populations ont reçu des dons de l'association créée par la première dame, Chantal Biya.

Un hôpital de district complètement remis à neuf, avec des équipements de dernière génération et très apprécié par les bénéficiaires. La formation sanitaire de Mfou, dans le département de la Mefou-et-Afamba, région du Centre, dont les infrastructures et le plateau technique avaient besoin d'un rajeunissement depuis des années, brille grâce au Cercle des Amis du Cameroun (Cerac). Tous les services répartis dans sept bâtiments étalés sur 2500m2, ont été réhabilités et équipés. Même le château d'eau a reçu non seulement une cure de jouvence, mais aussi une augmentation de sa capacité de réserve de 50%. Ce sont ces réalisations menées sous l'impulsion de la première dame du Cameroun, Chantal Biya, que Linda Yang, Coordonnatrice générale du Cerac et représentante personnelle de l'épouse du chef d'Etat, a rétrocédé à l'État hier.

C'était au cours d'une cérémonie grandiose qui a rassemblé à la place des fêtes de Mfou, membres du gouvernement, autorités administratives, élite du département et populations des huit arrondissements du département. Sur l'esplanade, de multiples dons de matériel médical, agricole, d'élevage, informatique et des fournitures scolaires attendaient les bénéficiaires : femmes rurales, jeunes, handicapés, établissements scolaires, personnes vulnérables et les artisans d'Ekali. Une centaine de groupes de bénéficiaires au total. Face à cet appui impressionnant du Cerac, Georges Marie Ottou Awa, directeur de l'hôpital de district a eu du mal à dissimuler sa joie. Devant l'assistance, il a indiqué : « nous sommes rassemblés ce jour grâce à la grandeur d'âme de l'épouse de chef de l'État. C'est elle qui a eu l'idée de créer le Cerac, grâce à qui l'hôpital de Mfou a totalement été réhabilité et équipé. Pour cette amélioration de nos conditions de travail, gage de prestations toujours plus efficaces pour nos populations, nous vous exprimons notre profonde gratitude.»

Même discours pour le maire de Mfou. « Merci au Cerac pour tant de bienfaits. Car en l'absence de la santé, rien est possible», a reconnu Roger Belinga. C'est, en effet, l'ambition du Cerac : apporter des solutions là où il y a des problèmes. C'est à ce titre que Linda Yang, fera savoir que le Cerac considère les hôpitaux comme des lieux par excellence, où s'expriment l'humanisme et la solidarité au service de ceux qui souffrent. « Avec Madame Chantal Biya, nous pensons au Cerac qu'il n'y a pas de sentiment et d'action plus nobles, que d'œuvrer pour améliorer la santé et les conditions de vies de nos semblables », confiera la Coordinatrice générale du Cerac.