Cameroun: Lions indomptables - Patrick Mboma: « L'esprit Lion est retrouvé »

Quelle appréciation portez-vous sur les Lions indomptables aujourd'hui ? Le Cameroun surprend. On a vu dès le départ que l'équipe avait un très bon état d'esprit. Ça permet de poser des bases fondatrices.

Derrière, personne ne vole la vedette à quiconque. On sent que même les joueurs les moins impliqués sur le terrain le sont en dehors. Je prends l'exemple de ceux qui ont moins joué. Je pense à Zoua, Nkoulou, Aboubakar... On a vu de bonnes choses chez certains. Je pense à Bassogog. Il a montré de bonnes dispositions avec sa qualité de dribbleur et de perforation. Je pense comme tout le monde d'ailleurs que le meilleur Camerounais jusqu'ici c'est Ondoa. Il a permis à l'équipe de se retrouver en quarts, puis en demi-finale. L'état d'esprit actuel au sein des Lions est-il comparable à celui de 2000-2002? Je pense que s'il faut réussir des résultats, il faut avoir un bon état d'esprit. Je ne suis pas sûr qu'il faille nécessairement comparer les deux époques. Il n'y a d'ailleurs aucun joueur de transition entre les deux époques mais c'est plutôt un « esprit Lion » retrouvé.

Et c'est une bonne chose. J'ai quand même le sentiment que le Cameroun avait perdu son identité, que les adversaires avaient de moins en moins de peine à se libérer face à nous. Depuis deux semaines, j'entends ce que je n'avais pas entendu depuis longtemps : « lorsqu'on joue contre le Cameroun, ce n'est jamais gagné ». On se débrouille toujours très bien contre les grandes nations. C'est un Cameroun qui va récupérer sa verve au fur et à mesure. Qui dit récupérer sa verve ne veut pas dire qu'il faut s'attendre nécessairement à gagner le titre même s'il faut l'espérer bien entendu. Il y a un objectif, c'est 2019. Il faut continuer à construire parce que la construction n'est pas un événement qui passe rapidement.

Il faut prendre le temps pour mettre les jalons, de construire étape par étape. Demandons aux joueurs de faire le maximum, acceptons qu'il puisse se passer le bon ou le moins bon. Si on est tous derrière cette équipe, on peut avoir de la satisfaction aujourd'hui ou demain. Suivez-vous l'actualité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Je suis extrêmement peiné parce que j'aimerai dire que je ne suis pas anglophone ou francophone, je suis d'abord Camerounais. Le Cameroun est un pays uni. Il faut sentir cette unité, cette cohésion de jour en jour. Dans notre beau pays, il y a trop de clivages ethniques. Là, on voit qu'il y a un clivage de langue. Le Cameroun est un pays bilingue et il faut le reconnaître jusqu'au plus profond de notre territoire.