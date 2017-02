Congo-Kinshasa: Marie-Louise Efekele - "Tshisekedi était un Aigle... "

"Les grands hommes se tiennent sur les sommets, TSHISEKEDI était de ceux-là. Toujours sur la cime à survoler la vie politique et penser en stratège pour son pays. Il demeurera un exemple pour notre peuple dans ces moments d'incertitude. C'est une belle page de l'histoire du Congo qui se tourne, mais une référence." Mr. Etienne TSHISEKEDI, un monument de l'histoire de l'indépendance jusqu'au XXIème siècle. Il a connu les heures de gloire et de vicissitudes. Il a été un cap, un phare pour nos hommes politiques de toutes tendances. Nous nous souviendrons ! »

A travers sa représentation basée en Belgique, le parti cher à Jean-Pierre BEMBA compatit au malheur et présente ses condoléances les plus attristées à la famille biologique de ce grand Homme politique ainsi qu'aux militants de l'UDPS.

Icône de la démocratie et de l'opposition, Etienne TSHISEKEDI wa MULUMBA est une figure emblématique de la politique qui s'est battu contre tous les régimes dictatoriaux au Congo. Alors qu'il était admis en soins intensifs à la Clinique Sainte Elisabeth à Bruxelles, le Président de l'Union pour la Démocratique et le Progrès Social (UDPS) a été finalement emporté par la mort de suite d'une embolie pulmonaire, à l'âge de 84 ans.

