Congo-Kinshasa: Mort de Tshisekedi - Limete en ébullition !

La nouvelle de la mort d'Etienne Tshisekedi est tombée comme une bombe, le mercredi 1er février dernier dans la soirée, déstabilisant ainsi les membres de sa famille, les militants de son parti, mais aussi toute la classe politique congolaise.

Aussitôt après la confirmation de la nouvelle, les congolaises et congolais se sont déplacés pour se rendre à Limete où le lider maximo avait érigé son quartier général. Rameaux à la main, ces militantes et militants sont restés debout pendant toute la nuit pour rendre les derniers hommages à celui que tout le monde considère comme le père de la démocratie congolaise.

Pleurs, consternations, tristesses, choques, tels sont les sentiments qui ont animé des centaines des milliers des militants de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social qui ont assiégé le boulevard Lumumba pour prouver leur soutien à Etienne Tshisekedi wa Mulumba, décédé le 1er février dernier en début d'après-midi à Bruxelles, en Belgique. C'est entre 20h00 et 21h00 que cette nouvelle a été confirmée à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo. L'heure n'a pas empêché des centaines des milieux des congolais qui se sont rendus à la dixième rue Limete, au domicile du Sphinx pour vérifier la nouvelle de sa mort qui, pour certaines personnes, était considérée comme une blague de mauvais goût. Après avoir eu la confirmation de la mort de Tshisekedi auprès des membres de sa famille, cette marée humaine n'a pas bougé, ils y sont restés toute la nuit. A en croire les informations à notre possession, les Agents de la Police Nationale Congolaise auraient même tenté de disperser la foule tard dans la nuit. Il y a lieu de souligner que jusque-là, aucun programme officiel n'a été annoncé par les membres de sa famille. Félix Tshisekedi, a-t-on appris, s'est envolé pour Bruxelles depuis hier, jeudi 2 février 2017, pour se rendre compte de la situation et prendre des dispositions pratiques quant au rapatriement du corps de l'Opposant Historique que la République Démocratique du Congo vient de perdre.

Un monde fou devant le siège du parti

La mort de Tshisekedi semble affecté au plus haut niveau, l'ensemble de la population congolais, en particulier les kinoises et kinois. Malgré le soleil ardant d'hier dans la capitale, le siège de l'UDPS situé sur le petit boulevard était envahi. On croirait même que c'était le lieu de recueillement. Ils sont des centaines à venir au siège du parti. Les personnes de toute catégorie y sont restées jusqu'aux heures tardives. Objectif : montrer à la face du monde que le Président du Conseil des Sages du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales acquises au changement avait le soutien d'un plus grand nombre des congolais.

Une réunion d'urgence à l'UDPS

Etienne Tshisekedi est certes mort, mais, il faudra poursuivre son combat. C'est aussi l'une des manières de lui rendre hommages. C'est dans cette optique que les cadres du parti ont organisé, urgemment, une réunion du bureau politique de haut niveau avec un seul point à l'ordre du jour, voir comment le parti doit continuer de fonctionner. De prime à bord, Félix Tshisekedi a demandé à tous les congolais, en général, et aux membres du parti, en particulier, de demeurer ferme, surtout de ne pas abandonner la lutte. «Notre papa nous a laissés une fondation, une base solide, soyons unis, la victoire est à nous», a-t-il déclaré, peu avant son départ pour Bruxelles, Capitale du Royaume de Belgique.

L'organisation des obsèques

Du côté du gouvernement, l'on va s'en tenir au programme des funérailles que la famille de l'illustre disparu va arrêter. Néanmoins, Lambert Mende Omalanga, Ministre de la communication et médias, a rassuré que le gouvernement va prendre toutes les dispositions pour organiser des obsèques officiels pour rendre hommage à Etienne Tshisekedi wa Mulumba.